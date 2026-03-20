​Росіяни впродовж дня атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами

Російська армія протягом дня завдала майже 30 ударів артилерією та безпілотниками по Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

На Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах. Пошкоджені підприємства та інфраструктура.

У Синельниківському районі потерпали Шахтарська та Миколаївська громади. Понівечені адмінбудівля та приватна оселя.

На Криворіжжі ворог вдарив по Грушівській громаді. Там пошкоджена інфраструктура.

Всюди обійшлося без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу двоє мешканців Дніпропетровщини дістали поранень через російські атаки.