​Герой України Межевікін: «Запит партнерів на бойовий досвід українців лише зростає»

Партнери зацікавлені не лише в бойовому досвіді, а й у розвитку воєнний процесів.

Заступник начальника Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу Збройних сил України, Герой України Євген Межевікін розповів, в обміні яким досвідом з Україною зацікавлені міжнародні партнери.

Про це він повідомив під час пресконференції, передає кореспондент LB.ua.

За словами Межевікіна, воєнний досвід – це найцінніше, чим Україна може зацікавити міжнародних партнерів.

«Запит на наш досвід відбувається постійно, не тільки зараз. Він розпочався ще з початком війни і постійно масштабується залежно від того, якого досвіду ми набуваємо за всіма напрямками діяльності. Це і виконання бойових задач, і планування, і виробництво – все. Робота в цьому напрямку ведеться дуже активно і партнерами, і нами. Тому що досвід – це найдорогоцінніше, що є в нашій країні, що ми здобули, здобуваємо і чим ми можемо зацікавити партнерів», – заявив Межевікін.

Окрім того, він заявив, що найбільш ефективний обмін досвіду з партнерами може бути лише на території України.

«Оскільки максимально ефективний обмін досвідом може бути тільки на нашій території, з військовослужбовцями, які мають постійний бойовий досвід, набувають його на ротаційній основі. І відповідно, партнери можуть тим самим не просто набувати досвіду, а й долучатися до підготовки, до заходів планування певних і, може, в майбутньому зможуть і взяти участь у виконанні інших задач», – підсумував він.