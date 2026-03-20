Наказ керівника ОВА передали на погодження до Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів.

Керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін підписав наказ про проведення примусової евакуації дітей з окремих районів Слов’янська.

За словами очільника області, у переліку – чотири десятки вулиць і провулків.

«Наказ передано на погодження до Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення, утвореним Кабінетом Міністрів України. Зберегти життя — найважливіше. Тим паче — життя і здоров’я дітей, які не здатні самостійно ухвалювати рішення і виїжджати до більш безпечних регіонів», - наголосив Філашкін.