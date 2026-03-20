Зеленський: ми вже виробляємо дрони разом з Німеччиною, Британією, Данією та Нідерландами

Президент Володимир Зеленський заявив журналістам, що Україна вже виробляє дрони разом з Німеччиною, Британією, Данією та Нідерландами.

"Ми вже виробляємо разом з Німеччиною дрони, з Британією дрони, з Данією, з Нідерландами. Ми починаємо цю роботу з Норвегією. Ми домовились зі Швецією. З Францією останнім разом ми проговорили вже чіткі терміни з Еммануелем і до кінця року у нас буде копродукція. Також ми підписали відповідні документи про наміри в Румунії останнім разом, коли в мене був візит. І також ще кілька країн мають відповідні документи з нами. І Іспанія – ми переходимо до копродукції там в деяких напрямках".