У 7 корпусі ШР ДШВ Збройних сил України показали результати роботи Координаційного центру БпС. Українські бійці відбили російський мотоштурм Гришиного та знищили ворожу техніку.

Українські військові відзначають, що саме безпілотна компонента стала ключовою у відбитті ворожого мотоштурму в районі Гришиного – першого за останні три місяці.

"Своєчасне виявлення та точні удари зірвали просування противника та завдали йому значних втрат", – ідеться у повідомленні.

Загалом завдяки роботі Центру БпС за 10-20 березня:

Ліквідовано та поранено – 493 окупантів

Знищено та пошкоджено:

25 одиниць бронетехніки та артилерійських систем

72 вантажних і легкових автомобілів

49 квадроциклів та мотоциклів

144 укриття противника

Координаційний центр безпілотних систем працює на базі 7 корпусу швидкого реагування ДШВ з початку грудня. Він об’єднав представників підрозділів різних родів і видів військ, які виконують завдання в смузі оборони з’єднання. Це – Десантно-штурмові війська та Сухопутні війська, Сили безпілотних систем, ВМС України, Національна поліція та Національна гвардія України.