Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував місто Суми, є постраждалий

Влучання ворожого дрона зафіксовано у Ковпаківському районі.

Фото: sumypost.com

Російські окупанти атакували безпілотником місто Суми. Влучання зафіксували у Ковпаківському районі. 

Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

"Сьогодні близько 11:55 зафіксовано влучання ворожого БпЛА у Ковпаківському районі. Внаслідок удару постраждав 70-річний чоловік. Йому надано необхідну медичну допомогу", – ідеться у повідомленні.

Також унаслідок атаки пошкоджено приватний легковий автомобіль.

Упродовж минулої доби російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 23 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області.

