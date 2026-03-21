Ворог атакував місто Суми, є постраждалий

Російські окупанти атакували безпілотником місто Суми. Влучання зафіксували у Ковпаківському районі.

Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

"Сьогодні близько 11:55 зафіксовано влучання ворожого БпЛА у Ковпаківському районі. Внаслідок удару постраждав 70-річний чоловік. Йому надано необхідну медичну допомогу", – ідеться у повідомленні.

Також унаслідок атаки пошкоджено приватний легковий автомобіль.

Упродовж минулої доби російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 23 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області.