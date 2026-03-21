Сили оборони уразили пункт управління «Рубікона» в окупованому Маріуполі

У ніч на 21 березня Сили оборони України уразили пункт управління підрозділу зі складу центру «Рубікон» в окупованому Маріуполі на ТОТ Донеччини.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сили оборони України також уразили ремонтний підрозділ російської армії у Хліборобному на ТОТ Запорізької області та командно-спостережний пункт підрозділу окупантів у Парасковіївці на ТОТ Донеччини.

Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.

У Генштабі додають, що Сили оборони України продовжать завдавати ураження по важливих військових об’єктах противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України.