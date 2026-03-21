На Сумщині росіяни продовжують обстрілювати цивільне населення, є постраждалий

Росіяни за добу здійснили 40 обстрілів по 23 населених пунктах Сумщини.

Фото: t.me/kobzarartemsn

Упродовж минулої доби російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 23 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області.

Про це інформує Сумська ОВА.

"У Тростянецькій громаді внаслідок атаки БпЛА постраждав 32-річний чоловік. До медичного закладу звернувся 51-річний житель Глухівської громади, який постраждав 13 березня від удару БпЛА", – ідеться у повідомленні.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Під ударами ворога були населені пункти 14 громад.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

У Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, нежитлові приміщення. У Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі споруди, нежитлові приміщення, легкові автомобілі.

У Шосткинській громаді пошкоджено житловий будинок, у Зноб-Новгородській громаді зруйновано приватний житловий будинок.

У Есманьській громаді зруйновано приватні домоволодіння, пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, об’єкти цивільної інфраструктури. У Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

У Шалигинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, у Березівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

У Краснопільській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, у Тростянецькій громаді пошкоджено приватне домогосподарство, нежитлове приміщення, також у Конотопській громаді пошкоджено житлові будинки.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 13 людей.

