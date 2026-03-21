На Сумщині росіяни продовжують обстрілювати цивільне населення, є постраждалий

Упродовж минулої доби російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 23 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області.
Про це інформує Сумська ОВА.
"У Тростянецькій громаді внаслідок атаки БпЛА постраждав 32-річний чоловік. До медичного закладу звернувся 51-річний житель Глухівської громади, який постраждав 13 березня від удару БпЛА", – ідеться у повідомленні.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Під ударами ворога були населені пункти 14 громад.
Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
У Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, нежитлові приміщення. У Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі споруди, нежитлові приміщення, легкові автомобілі.
У Шосткинській громаді пошкоджено житловий будинок, у Зноб-Новгородській громаді зруйновано приватний житловий будинок.
У Есманьській громаді зруйновано приватні домоволодіння, пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, об’єкти цивільної інфраструктури. У Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
У Шалигинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, у Березівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
У Краснопільській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, у Тростянецькій громаді пошкоджено приватне домогосподарство, нежитлове приміщення, також у Конотопській громаді пошкоджено житлові будинки.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 13 людей.