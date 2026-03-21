Під ранок російські окупанти атакували енергообʼєкт у Ніжинському районі Чернігівщини. Унаслідок атаки більша частина області наразі без електропостачання.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Наразі енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт.

У громадах, де тимчасово немає електрики, енергетики працюють за визначеними та вже відпрацьованими алгоритмами – об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення.

"Щодо атаки на енергообʼєкт у Ніжинському районі. У цьому ударі ворог використав «герань». Досі знеструмлені абоненти в трьох районах області. Енергетики продовжують працювати, щоб повернути людям світло", – ідеться у повідомленні.

Також учора вдень через удар «молнії» пошкоджені оселі та автівка в Семенівці.

Унаслідок ранкової атаки РФ 21 березня в Сновській громаді пошкоджений будинок. Загорілася господарча будівля.

За минулу добу був 21 удар по Чернігівщині.

Всі відповідні служби працюють.