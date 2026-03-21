Під ранок російські окупанти атакували енергообʼєкт у Ніжинському районі Чернігівщини. Унаслідок атаки більша частина області наразі без електропостачання.
Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Наразі енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт.
У громадах, де тимчасово немає електрики, енергетики працюють за визначеними та вже відпрацьованими алгоритмами – об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення.
"Щодо атаки на енергообʼєкт у Ніжинському районі. У цьому ударі ворог використав «герань». Досі знеструмлені абоненти в трьох районах області. Енергетики продовжують працювати, щоб повернути людям світло", – ідеться у повідомленні.
Також учора вдень через удар «молнії» пошкоджені оселі та автівка в Семенівці.
Унаслідок ранкової атаки РФ 21 березня в Сновській громаді пошкоджений будинок. Загорілася господарча будівля.
За минулу добу був 21 удар по Чернігівщині.
Всі відповідні служби працюють.
- Уранці 21 березня армія РФ атакувала Запоріжжя. Станом на зараз відомо про двох загиблих. Інформація уточнюється.