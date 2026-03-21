Суспільство / Війна

РФ атакувала енергетичний об'єкт на Чернігівщині, в області виникли перебої зі світлом

Більша частина Чернігівської області наразі без електропостачання. 

наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: Чернігівська ОВА

Під ранок російські окупанти атакували енергообʼєкт у Ніжинському районі Чернігівщини. Унаслідок атаки більша частина області наразі без електропостачання. 

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Наразі енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт. 

У громадах, де тимчасово немає електрики, енергетики працюють за визначеними та вже відпрацьованими алгоритмами – об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення.  

"Щодо атаки на енергообʼєкт у Ніжинському районі. У цьому ударі ворог використав «герань». Досі знеструмлені абоненти в трьох районах області. Енергетики продовжують працювати, щоб повернути людям світло", – ідеться у повідомленні. 

Також учора вдень через удар «молнії» пошкоджені оселі та автівка в Семенівці.  

Унаслідок ранкової атаки РФ 21 березня в Сновській громаді пошкоджений будинок. Загорілася господарча будівля. 

За минулу добу був 21 удар по Чернігівщині. 

Всі відповідні служби працюють.

