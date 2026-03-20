Бойові дії на Донеччині, 146 бойових зіткнень, ворожі обстріли, викриття масштабних зловживань у межах Програми медичних гарантій, «золото» Ярослави Магучіх, «срібло» Юлії Левченко. Яким запам’ятається 1486-й день повномасштабної війни.

Прощання зі Святійшим Патріархом Філаретом у Михайлівському соборі

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 20 березня відбулося 146 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 28 штурмових дій росіян.

Генштаб також повідомляє, що в ніч на 20 березня Сили оборони України завдали уражень по важливих об’єктах російського агресора.

Зокрема уражено об'єкти Алчевського металургійного комбінату на окупованій території Луганської області. Підприємство задіяне у виготовленні корпусів артилерійських снарядів (виливка та первинна обробка заготовок великого калібру), а також у виробництві та ремонті броньованої сталі для військової техніки окупаційної армії.

Також уражено інфраструктуру полігону "Восточний" (Новопетрівка, ТОТ Запорізької області).

У Генштабі також уточнили результати ураження 17 березня 2026 року об'єктів 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса (Новгородська область, РФ). Додатково підтверджено пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Він перебував на території підприємства на обслуговуванні.

Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військових, які збили FPV-дроном російський вертоліт Ка-52.

Бійців відзначили орденом «За мужність» ІІ ступеня. Відповідно до тексту президентського указу, відзнаки удостоїли солдатів Юрія Андрусенка і Давида Нечипаса та молодших сержантів Сергія Слєпка і Вадима Шаповала.

Правоохоронці викрили масштабні зловживання в межах Програми медичних гарантій: сума збитків становить 108,3 млн грн збитків, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Встановлено факти незаконного заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій, укладених між Національною службою здоров’я України та закладами охорони здоров’я.

20 березня проведено масштабну спецоперацію у 18 областях України. У межах розслідування у 26 кримінальних провадженнях проведено 70 обшуків на території: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, м. Києва, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільській, Харківській, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Наразі у 12 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 18 особам.

Олімпійська чемпіонка, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала дворазовою чемпіонкою світу з легкої атлетики в приміщенні.

Вона з першої спроби подолала планку висотою 2,01 метра й здобула золоту медаль.

Ще одну медаль – срібну – завоювала українська стрибунка Юлія Левченко, для якої ця медаль стала першою на рівні світової першості в приміщенні. Левченко подолала висоту 1,99 метра. Разом з Юлією другу сходинку також посіли австралійка Нікола Оліслагерс і Ангеліна Топич із Сербії.

Таким чином уперше в історії одразу дві українки опинилися на подіумі змагань у рамках чемпіонату світу в приміщенні.

У віці 97 років помер Почесний Патріарх Православної церкви України Філарет (в миру: Михайло Антонович Денисенко), один із ключових діячів боротьби за церковну незалежність України.

Про це повідомив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

У Михайлівському Золотоверхому соборі триває прощання з Філаретом. Віряни зможуть попрощатись зі Святійшим Патріархом до неділі, 22 березня.

Читайте також Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко

