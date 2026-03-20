Сирський: зі зміною погоди Росія посилює тиск на кількох ділянках фронту

Декілька днів поспіль кількість бойових зіткнень перевищує 200.

Зі зміною погодних умов Росія посилила тиск одразу на кількох ділянках фронту. 

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Декілька днів кількість бойових зіткнень на фронті перевищує 200. Попри це, суттєво зросли втрати противника: лише за вівторок–четвер ЗСУ знешкодили близько 4840 окупантів убитими та пораненими.

"Активність переважаючих сил ворога вимагає від нас нових, асиметричних рішень. Українські війська діють активно, перехоплюють ініціативу та продовжують відновлювати позиції", - повідомив Сирський.

Головнокомандувач відвідав з робочим візитом райони Південної операційної зони. Спільно з  командуванням узгодили подальші дії з урахуванням тактики противника.

Сирський також заявив про посилення забезпечення боєприпасами, дронами та іншими матеріально-технічними засобами на деяких ділянках фронту.

  • Вчора на фронті відбулися понад 200 боїв. Сили оборони уразили сім районів зосередження живої сили та техніки і ще один важливий об’єкт ворога.
