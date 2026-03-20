Розклад траурних заходів відспівування і поховання Святійшого Патріарха Філарета

Ввечері 20 березня у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбудеться прощання зі Святійшим Патріархом Філаретом.
Початок прощання запланований від 20:00 (час може трохи змінитися). Воно триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня в Михайлівському соборі.
Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня у Володимирському соборі.
Після цього, Святійшого Патріарха Філарета поховають на території собору.
- 20 березня у віці 97 років помер Почесний Патріарх Православної церкви України Філарет (в миру: Михайло Антонович Денисенко).
- Патріарх Філарет - легендарна постать в історії сучасного українського православ'я. 1929-го року народження (на Донеччині), після навчання в Одеській духовній семінарії, закінчив Московську духовну академію у 1952-му році, розпочавши церковну кар’єру ще за життя Сталіна.