Розклад траурних заходів відспівування і поховання Святійшого Патріарха Філарета

Ввечері 20 березня у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбудеться прощання зі Святійшим Патріархом Філаретом.

Початок прощання запланований від 20:00 (час може трохи змінитися). Воно триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня в Михайлівському соборі.

Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня у Володимирському соборі.

Після цього, Святійшого Патріарха Філарета поховають на території собору.