Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Генштаб ЗСУ: росіяни наступають на Гуляйпільському, Покровському і Костянтинівському напрямках

На Краматорському триває боєзіткнення в районі Часового Яру.

Окремий батальйон Вовки Да Вінчі
Фото: facebook/Окремий батальйон Вовки Да Вінчі

Станом на 16:00 21 березня кількість атак росіян становить 43.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Ворог обстрілює прикордонні райони: на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Бачівськ, Уланове, Рогізне, Рижівка, Будки, Зноб-Трубчевська, Соснівка, Безсалівка; Ясна Поляна на Чернігівщині. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни здійснили 66 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, вісім з яких – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано шість боєзіткнень. На Південно-Слобожанському ворог тричі атакував в районах населених пунктів Стариця та Синельникове.  На Куп’янському противник чотири рази намагався поліпшити своє становище в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Глушківка.  На Лиманському і Придніпровському наступальних дій не зафіксували.

На Слов’янському окупанти один раз намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Рай-Олександрівки.  На Краматорському триває боєзіткнення в районі Часового Яру. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Іллінівки й Новопавлівки.  На Покровському окупанти вісім разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Молодецьке та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке. Продовжується одна ворожа атака. На Олександрівському ворог двічі наступав у районі Злагоди та Красногірського. Завдавав авіаудару по Покровському. На Гуляйпільському відбулися десять атак у бік позицій наших захисників у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Зелене, Чарівне, Мирне. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки та Заливного. Дві штурмові дії ворога тривають. На Оріхівському ворог наступальних дій не проводив, проте завдавав авіаударів у районах Веселянки, Покровського, Оріхового. 

