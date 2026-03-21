Генштаб ЗСУ: росіяни наступають на Гуляйпільському, Покровському і Костянтинівському напрямках

Станом на 16:00 21 березня кількість атак росіян становить 43.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Ворог обстрілює прикордонні райони: на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Бачівськ, Уланове, Рогізне, Рижівка, Будки, Зноб-Трубчевська, Соснівка, Безсалівка; Ясна Поляна на Чернігівщині. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни здійснили 66 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, вісім з яких – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано шість боєзіткнень. На Південно-Слобожанському ворог тричі атакував в районах населених пунктів Стариця та Синельникове. На Куп’янському противник чотири рази намагався поліпшити своє становище в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Глушківка. На Лиманському і Придніпровському наступальних дій не зафіксували.

На Слов’янському окупанти один раз намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Рай-Олександрівки. На Краматорському триває боєзіткнення в районі Часового Яру. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Іллінівки й Новопавлівки. На Покровському окупанти вісім разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Молодецьке та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке. Продовжується одна ворожа атака. На Олександрівському ворог двічі наступав у районі Злагоди та Красногірського. Завдавав авіаудару по Покровському. На Гуляйпільському відбулися десять атак у бік позицій наших захисників у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Зелене, Чарівне, Мирне. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки та Заливного. Дві штурмові дії ворога тривають. На Оріхівському ворог наступальних дій не проводив, проте завдавав авіаударів у районах Веселянки, Покровського, Оріхового.