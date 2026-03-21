Кремль не поспішає повертати до РФ військових, що запобігти зростанню злочинності.

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених територіях Донеччини використовують місцеві заклади професійної освіти як майданчики для прихованого розміщення та "соціалізації" колишніх російських військових.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, у межах проведених CYBINT-операцій фахівці отримали доступ до внутрішньої документації окупаційних структур. Згідно з цими наказами, у січні 2026 року коледжі та інші заклади профосвіти на Донеччині зобов’язали вести окремий облік для так званих "студентів" – учасників російської "СВО".

У Центрі зазначають, що Кремль не поспішає повертати цих осіб до Росії, побоюючись зростання рівня злочинності та агресивної поведінки серед ветеранів. Натомість їх намагаються інтегрувати у структури окупованих територій, формально оформлюючи як студентів місцевих освітніх установ.

Фото: ЦНС

Такий підхід дозволяє окупантам приховувати реальну кількість безробітних комбатантів і створювати видимість "мирного життя".

Водночас це створює серйозні ризики для місцевих мешканців: студенти та викладачі змушені перебувати поруч із людьми з бойовим минулим, часто психологічно нестабільними, що ставить під загрозу безпеку освітнього процесу.