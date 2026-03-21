ДСНС: на Донеччині за добу ліквідували 6 пожеж, 4 з яких спричинені обстрілами РФ

Пожежі виникли у Дружківці, Слов'янську та Краматорську.

Рятувальники на Донеччині за минулу добу ліквідували 6 пожеж, з яких 4 виникли через ворожі атаки, повідомляє ДСНС України.

Зокрема, у Дружківці FPV‑дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок. Горіли квартири з 5 по 9 поверхи на площі 150 кв. м. Зі сходової клітки 7-го поверху рятувальники евакуювали жінку та передали медикам. Пожежу ліквідували під загрозою повторних ударів.

У Слов’янську через авіаудар та повторний обстріл загорілися склад підприємства та магазин. Загоряння оперативно ліквідували.

В Краматорську локалізували пожежу у двоповерховому будинку на площі 80 кв. м, проте через загрозу нових обстрілів роботи довелося призупинити для безпеки особового складу.