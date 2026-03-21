У Росії трьох українських підлітків засудили за “тероризм”

У Росії 19 березня трьох українських підлітків засудили за “тероризм”.

Про це повідомила ініціатива Bring Kids Back UA.

Окупанти засудили:

Віктор Азаровський — 8 років 6 місяців.

Олег Шокол — 7 років 6 місяців.

Денис Василик — 7 років.

Дітей з окупованої території звинуватили у «тероризмі» та судили як громадян РФ.

19 березня 2026 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив вирок трьом підліткам з тимчасово окупованого Мелітополя.

На момент затримання восени 2023 року хлопцям було лише 16–17 років.

Понад два роки їх незаконно утримували в неналежних умовах, піддавали побиттям, тортурам та психологічному тиску. Їх переміщували між місцями утримання — зокрема до СІЗО №2 в Маріуполі та СІЗО №2 в Таганрозі, відомого жорстоким поводженням із українськими цивільними та військовополоненими.

У Таганрозі, за словами адвокатки Віктора Азаровського, у нього почалися серйозні проблеми зі здоров’ям: він не міг спати й їсти, а шкіра на руках була вкрита ранами.

Попри незаконне переміщення підлітків з окупованої території та сумнівність доказів, Росія висунула їм обвинувачення за тяжкими статтями. Судовий процес відбувався у закритому режимі — без доступу незалежних спостерігачів та міжнародних організацій.