У Росії трьох українських підлітків засудили за “тероризм”

У Росії 19 березня трьох українських підлітків засудили за “тероризм”.
Про це повідомила ініціатива Bring Kids Back UA.
Окупанти засудили:
- Віктор Азаровський — 8 років 6 місяців.
- Олег Шокол — 7 років 6 місяців.
- Денис Василик — 7 років.
Дітей з окупованої території звинуватили у «тероризмі» та судили як громадян РФ.
19 березня 2026 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив вирок трьом підліткам з тимчасово окупованого Мелітополя.
На момент затримання восени 2023 року хлопцям було лише 16–17 років.
Понад два роки їх незаконно утримували в неналежних умовах, піддавали побиттям, тортурам та психологічному тиску. Їх переміщували між місцями утримання — зокрема до СІЗО №2 в Маріуполі та СІЗО №2 в Таганрозі, відомого жорстоким поводженням із українськими цивільними та військовополоненими.
У Таганрозі, за словами адвокатки Віктора Азаровського, у нього почалися серйозні проблеми зі здоров’ям: він не міг спати й їсти, а шкіра на руках була вкрита ранами.
Попри незаконне переміщення підлітків з окупованої території та сумнівність доказів, Росія висунула їм обвинувачення за тяжкими статтями. Судовий процес відбувався у закритому режимі — без доступу незалежних спостерігачів та міжнародних організацій.