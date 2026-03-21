Росія обстрілює Запорізьку область, атакує критичну інфраструктуру

У Запоріжжі в деяких районах можуть бути перебої з електропостачанням.

21 березня Росія обстріляла Запоріжжя і область.

Як повідомив керівник ОВА Іван Федоров, у Запоріжжі були вибухи, зафіксували задимлення в одному із районів.

«Росіяни атакують критичну інфраструктуру області. В деяких районах міста можуть бути перебої з електропостачанням», - попередив Федоров.

Він додав, що у будівлях поруч внаслідок ворожого удару вибуховою хвилею пошкоджені вікна.

Наразі про потерпілих невідомо.

За словами Федорова, понад 47 тисяч абонентів були знеструмлені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Частин з них уже заживили.

"Інші побутові споживачі та об'єкти промисловості будуть з електроенергією, як тільки енергетики завершать відновлення обладнання", - зазначив керівник ОВА.