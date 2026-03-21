У Слов’янську затримали підозрюваного у вбивстві капітана поліції

Житель Слов’янська, який уже мав судимість у минулому, перебував у СЗЧ.

Фото: Національна поліція

Правоохоронці Донеччини провели спецоперацію і затримали зловмисника, який розстріляв дільничного офіцера під час виконання службових обов’язків. 

Про це повідомив Нацпол.

Нападником виявився житель Слов’янська, який уже мав судимість у минулому. 

Трагедія сталася 19 березня, коли під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по наряду поліції. Від отриманих поранень на місці загинув старший дільничний офіцер відділу поліції № 4 Краматорського районного управління, капітан Олег Захаренко.

Для розшуку фігуранта поліція залучила оперативників карного розшуку, бійців спецпідрозділу КОРД та кінологів. Спіймати підозрюваного вдалося завдяки інформації від місцевих жителів, які впізнали чоловіка за описом. 

За попередніми даними, затриманий дезертирував із військової частини.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у зловмисника речові докази, серед яких була і вогнепальна зброя. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

