ГоловнаСуспільствоВійна

У Росії п’ятьох українських військополонених засудили до 15 – 18 років ув’язнення за так зване «вторгнення» в Курську область

Окупанти засудили Олександра Гарбуза, Володимира Кошмелу, Сергія Мехоношина, Миколу Чебана та Олександра Сичугова.

Військовослужбовець ЗСУ у Суджі, 21 серпня 2024 (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

У Росії 2-й Західний окружний військовий суд виніс обвинувальні вироки п’ятьом українським військовим у справі про нібито вчинення теракту (ч. 2 ст. 205 КК РФ) через вторгнення в Курську область. Про це повідомляє “Медиазона” із посиланням на слідчий комітет.

53-річного Олександра Гарбуза з 129-ї бригади територіальної оборони ЗСУ засудили до 18 років ув’язнення. Його звинуватили у мінуванні доріг на території Суджанського району в жовтні 2024 року. Військовий потрапив у полон 23 липня 2025 року в районі курського села Горналь.

Солдата 25-го штурмового батальйону Володимира Кошмелу засудили до 17 років ув’язнення. За версією слідства, з грудня 2024 року до січня 2025-го він збирав розвідувальні дані про російських військових у Суджанському районі, а також брав участь у «блокуванні» села Гуєво. Кошмела потрапив у полон 24 січня 2025 року.

Стрілець 17-ї механізованої бригади Сергій Мехоношин і учасник 255-го штурмового батальйону Микола Чебан отримали по 16 років ув’язнення за «вторгнення» до Глушковського району.

За версією обвинувачення, Чебан у травні 2025 року заїхав на територію Курської області на бронемашині «Гюрза» та зайняв бойову позицію біля села Заря; 9 червня він потрапив у полон. Мехоношин опинився в Росії у вересні 2025 року в районі села Новий Путь; російські військові затримали його 25 вересня.

47-річний Олександр Сичугов із 33-го штурмового полку отримав 15 років ув’язнення за те, що з 19 квітня 2025 року брав участь у «блокуванні» села Тьоткіно в Глушковському районі; 31 травня він потрапив у полон.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies