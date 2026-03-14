ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський зустрівся з добровольцями і вручив державні нагороди з нагоди свята

Президент передав бійцям і їхнім родинам ордени «Золота Зірка» Героя України відзнаки «Хрест бойових заслуг», а також ордени Богдана Хмельницького, «За мужність», «За заслуги» та медалі.

Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами, цивільними та рідними полеглих захисників з нагоди Дня українського добровольця. 

Про це йдеться на сайті глави.

Президент подякував усім, хто став на захист країни, та наголосив, що саме вибір добровольців у критичні моменти історії допомагав рятувати мільйони життів.

Учасники зустрічі вшанували хвилиною мовчання пам'ять воїнів, які віддали життя за свободу України. Зеленський вручив найвищі державні нагороди, зокрема, ордени «Золота Зірка» Героя України (посмертно та особисто), відзнаки «Хрест бойових заслуг», а також ордени Богдана Хмельницького, «За мужність», «За заслуги» та медалі.

Звання Герой України (орден «Золота Зірка») отримали молодший сержант Олександр Коваленко (посмертно), лейтенант Анатолій Липчей (посмертно), капітан Владислав Сенюк (посмертно), старший лейтенант Олег Черкасенко (посмертно) і старший лейтенант Андрій Бублик.

Відзнаку «Хрест бойових заслуг» отримали підполковник Єгор Ноздряков, сержант Володимир Руденко і підполковник Богдан Скрипник.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies