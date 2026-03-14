Зеленський зустрівся з добровольцями і вручив державні нагороди з нагоди свята

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами, цивільними та рідними полеглих захисників з нагоди Дня українського добровольця.

Президент подякував усім, хто став на захист країни, та наголосив, що саме вибір добровольців у критичні моменти історії допомагав рятувати мільйони життів.

Учасники зустрічі вшанували хвилиною мовчання пам'ять воїнів, які віддали життя за свободу України. Зеленський вручив найвищі державні нагороди, зокрема, ордени «Золота Зірка» Героя України (посмертно та особисто), відзнаки «Хрест бойових заслуг», а також ордени Богдана Хмельницького, «За мужність», «За заслуги» та медалі.

Звання Герой України (орден «Золота Зірка») отримали молодший сержант Олександр Коваленко (посмертно), лейтенант Анатолій Липчей (посмертно), капітан Владислав Сенюк (посмертно), старший лейтенант Олег Черкасенко (посмертно) і старший лейтенант Андрій Бублик.

Відзнаку «Хрест бойових заслуг» отримали підполковник Єгор Ноздряков, сержант Володимир Руденко і підполковник Богдан Скрипник.