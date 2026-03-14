Глава правління Нафтогазу: представники 31 держави отримали матеріали про наслідки атаки РФ на «Дружбу»

Зокрема, їм показали фото- і відеозаписи з місця події.

брифінг щодо наслідків російських атак на інфраструктуру нафтопроводу «Дружба», 14 березня 2026 року

Для представників іноземних дипломатичних місій провели спеціальний брифінг щодо наслідків російських атак на інфраструктуру нафтопроводу «Дружба».

Про це повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

За його словами, до заходу долучилися представники 31 держави, зокрема, країн G7 та європейських партнерів.

«Представили вичерпні матеріали про характер атаки та її наслідки, зокрема фото- і відеозаписи з місця події. Також детально поінформували дипломатів про виклики, з якими стикаються наші колеги», - розповів Корецький.

Він додав, що відновлення подібної інфраструктури є складним технологічним процесом, це потребує часу, спеціалізованого обладнання та роботи в умовах постійних загроз повторних російських ударів.

Корецький повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 400 атак на об’єкти Групи Нафтогаз. Лише цього року вже зафікували понад 30 обстрілів.

«Група Нафтогаз разом з МЗС продовжує інформувати міжнародних партнерів про наслідки російських атак на українську енергетичну інфраструктуру та про хід відновлюваних робіт», - додав глава правління Нафтогазу.

