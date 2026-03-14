Глава правління Нафтогазу: представники 31 держави отримали матеріали про наслідки атаки РФ на «Дружбу»

Для представників іноземних дипломатичних місій провели спеціальний брифінг щодо наслідків російських атак на інфраструктуру нафтопроводу «Дружба».
Про це повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.
За його словами, до заходу долучилися представники 31 держави, зокрема, країн G7 та європейських партнерів.
«Представили вичерпні матеріали про характер атаки та її наслідки, зокрема фото- і відеозаписи з місця події. Також детально поінформували дипломатів про виклики, з якими стикаються наші колеги», - розповів Корецький.
Він додав, що відновлення подібної інфраструктури є складним технологічним процесом, це потребує часу, спеціалізованого обладнання та роботи в умовах постійних загроз повторних російських ударів.
Корецький повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 400 атак на об’єкти Групи Нафтогаз. Лише цього року вже зафікували понад 30 обстрілів.
«Група Нафтогаз разом з МЗС продовжує інформувати міжнародних партнерів про наслідки російських атак на українську енергетичну інфраструктуру та про хід відновлюваних робіт», - додав глава правління Нафтогазу.
Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"
- Єврокомісія раніше підтвердила, що руйнування нафтопроводу було спричинене атаками безпілотників з боку Росії. У результаті ключовий маршрут транспортування роснафти через Україну було заблоковано.
- Єврокомісія також заявляє, що призупинення транзиту не створює негайних ризиків для Будапешта і Братислави. Обидві країни мають достатні резерви, щоб пережити цей період.
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив сумнів щодо офіційних причин зупинки нафтопроводу на території України та заявив про намір відправити на місце пошкодження власну інспекцію.
- Угорщина навіть призупинила постачання дизельного палива до України, поки не буде відновлено транзит нафти «Дружбою» і заблокувала 90-мільярдну допомогу ЄС.
- Представництво України при ЄС надіслало Єврокомісії листа, в якому пропонує використати для транспортування нафти трубопровід «Одеса – Броди» замість пошкодженої в результаті російського удару «Дружби», допоки тривають ремонтні роботи.
- 6 березня Угорщина висунула нашій державі триденний ультиматум на відновлення транзиту. Глава уряду навіть погрожував силою пробити блокаду.
- Орбан також заявив, що не допустить вступ України в ЄС і вкотре запевнив, що не буде відмовлятися від російських енергоресурсів. Перед тим угорський глава МЗС їздив до Путіна і отримав запевнення в доступній сировині та надійних поставках. Згодом в Україну прибула угорська делегація, щоправда, без офіційного статусу, на переговори про відновлення транзиту.
- Тим часом Фіцо зустрічався з президенткою Єврокомісії щодо ситуації довкола «Дружби».
- 13 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Словаччини адресував листа Зеленському щодо відновлення транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба».