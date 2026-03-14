Держава посилила підтримку індустріальних парків, пошкоджених через агресію РФ

Зміни передбачають впровадження окремого механізму стимулювання індустріальних парків, інженерно-транспортна інфраструктура яких була пошкоджена або зруйнована внаслідок бойових дій.

Уряд посилює підтримку індустріальних парків, пошкоджених через військову агресію.

Зокрема запроваджуються механізми відновлення постраждалих внаслідок прильотів об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури індустріальних парків, встановлюється стимулюючий режим для прифронтових територій, визначають додаткові запобіжники для ефективного використання бюджетних коштів.

У разі пошкодження об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури державне стимулювання надається у розмірі 80% кошторисної вартості проєкту, але не більше 200 млн гривень на один індустріальний парк. При цьому отримання коштів передбачає зобов’язання заявника щодо реалізації 5000 кв. метрів промислових площ та залучення на майданчик не менше двох переробних підприємств.

Заява на отримання підтримки має бути подана не пізніше шести місяців з моменту пошкодження такого об’єкта та буде розглянута позачергово.

У разі якщо заявник вже отримував державне стимулювання до моменту пошкодження інфраструктури, граничний розмір допомоги визначається як різниця між 200 млн гривень та сумою фактично отриманих коштів, при цьому додаткові зобов’язання до заявника не застосовуються.

Оновлені правила розширюють перелік територій, для яких застосовується пільгове співфінансування 80/20.Відтепер механізм, який раніше діяв для деокупованих громад, поширюється також на прифронтові. Таким чином, громади, розташовані у безпосередній близькості до території активних або можливих бойових дій, матимуть більшу частку державної участі, що стимулюватиме їх розвиток.

Для індустріальних парків на таких територіях державне стимулювання надаватиметься у розмірі 80% кошторисної вартості проекту або витрат на приєднання до електричних мереж. Це означає, що держава бере на себе більшу частину витрат на створення або модернізацію інженерно-транспортної інфраструктури у найбільш вразливих регіонах, створюючи додаткові стимули для інвесторів.

Крім інструментів відновлення та розширення географії підтримки, уряд запровадив механізми фінансової гнучкості та посилив дисципліну використання ресурсів.

За погодженням з Мінекономіки заявник може здійснювати перерозподіл коштів державного стимулювання між проектами або спрямовувати їх на нові проекти в межах того самого індустріального парку.

Водночас у разі повернення коштів та невиконання заявником у повному обсязі зобов’язань передбачено сплату компенсаційних відсотків, які обчислюються із застосуванням облікової ставки Національного банку України за період користування бюджетними коштами.