Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Мінекономіки: Атака Росії спричинила екологічну катастрофу на Дністрі

Забруднення загрожує Україні та Молдові.

Мінекономіки: Атака Росії спричинила екологічну катастрофу на Дністрі
Дністер
Фото: Міністр навколишнього середовища Молдови Сергіу Лазаренку

Масштабна атака російських військ призвела до транскордонного забруднення річки Дністер. 

Про це повідомило Міністерство економіки.

У районі села Лядова на Вінниччині зафіксували численні плями технічних масел. За попередньою інформацією, причиною став витік палива після влучання ворожих ракет у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області ще 7 березня. Наразі небезпечні речовини поширюються вниз за течією, створюючи загрозу для екосистеми не лише України, а й сусідньої Молдови.

Мінекономіки взяло на себе роль центрального координатора для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. До рятувальних та моніторингових робіт залучили ДСНС, Держводагентство, Держекоінспекцію та фахівців Укргідроенерго. 

Спеціалісти намагаються локалізувати плями палива, щоб запобігти подальшому отруєнню води та масовій загибелі біоресурсів. Також проводиться постійний забір проб води для оцінки концентрації шкідливих речовин.

Українська сторона вже офіційно повідомила уряд Молдови про загрозу. Наразі взаємодія між країнами відбувається в межах Дністровської комісії. 

﻿
