Мінекономіки: Атака Росії спричинила екологічну катастрофу на Дністрі

Масштабна атака російських військ призвела до транскордонного забруднення річки Дністер.

Про це повідомило Міністерство економіки.

У районі села Лядова на Вінниччині зафіксували численні плями технічних масел. За попередньою інформацією, причиною став витік палива після влучання ворожих ракет у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області ще 7 березня. Наразі небезпечні речовини поширюються вниз за течією, створюючи загрозу для екосистеми не лише України, а й сусідньої Молдови.

Мінекономіки взяло на себе роль центрального координатора для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. До рятувальних та моніторингових робіт залучили ДСНС, Держводагентство, Держекоінспекцію та фахівців Укргідроенерго.

Спеціалісти намагаються локалізувати плями палива, щоб запобігти подальшому отруєнню води та масовій загибелі біоресурсів. Також проводиться постійний забір проб води для оцінки концентрації шкідливих речовин.

Українська сторона вже офіційно повідомила уряд Молдови про загрозу. Наразі взаємодія між країнами відбувається в межах Дністровської комісії.