Сирський: Росіяни прискорюють створення підрозділів БпЛА

Окупанти хочуть направити більше сил на південні напрямки, де втрачають ініціативу й території, заявив головком.

Росіяни прискорюють створення підрозділів БпЛА.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після наради з питань розвитку безпілотних систем.

«Розвідка доповіла, що цього року росіяни прискорюють створення підрозділів БпЛА, намагаючись вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках, де наш ворог втрачає ініціативу й території. До 1 квітня в РФ запланували збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців», - розповів Сирський.

Головком наголосив, що Україні, аби перемогти у війні технологій, треба «нарощувати темп розробки ефективних безпілотних систем, їх закупівлі для війська та використання на полі бою».

Сирський сказав, що «війна вступила у нову стадію», і що збільшення протяжності «кілл-зон» стає «наслідком зростання спроможностей ударних БпЛА».

За інформацією головнокомандувача, у лютому наші безпілотники уразили понад 105,2 тис. цілей противника. Із них чверть – на рахунку угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ.

Сирський запевнив, що Сили оборони України і надалі утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу, але росіяни вже набули спроможності виробляти понад 19 тис. FPV-дронів на добу.

«Розвиваємо власний напрямок FPV-дронів на оптоволоконному управлінні. Нашими безпілотниками за місяць уражено близько 4,2 тис. позицій пілотів противника. Також для протидії ворожим ударним дронам у підрозділах Збройних Сил України створюються взводи перехоплювачів БпЛА. Їхнє завдання – знищення FPV-дронів, квадрокоптерів, ударних безпілотників противника, поліпшення логістики для наших військ. Застосовуються антидронові рушниці, засоби РЕБ, сіткомети тощо», - додав головком.

Сирський тож наголосив на важливості розвитку напрямку наземних роботизованих комплексів.

На нараді також говорили про розвиток РЕБ, підготовку пілотів БпАК та дронів-перехоплювачів.

«Поставив нові завдання щодо розвитку структур безпілотних систем. Віддав розпорядження щодо вирішення проблемних питань та забезпечення підрозділів і навчальних центрів», - додав Сирський.