На Закарпатті посадовця лісохімічного комбінату підозрюють у забрудненні земель на 15 млн грн

У грунт потрапили небезпечні речовини: свинець і феноли, повідомили у прокуратурі.

На Закарпатті посадовця лісохімічного комбінату підозрюють у забрудненні земель

У Закарпатській області посадовець підприємства отримав підозру у забрудненні 1,9 га землі, повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори Ужгородської окружної прокуратури повідомили про підозру посадовцю Перечинського лісохімічного комбінату у забрудненні земель небезпечними промисловими речовинами.

Слідство встановило, що на території підприємства, яке спеціалізується на виробництві деревно-вугільної продукції, зокрема деревного вугілля та етилацетату, тривалий час накопичували виробничі відходи – тирсу. Її складали на земельній ділянці площею 1,9 га, орендованій у територіальної громади.

Посадовець, відповідальний за поводження з відходами, не забезпечив належного контролю за зберіганням відходів, унаслідок чого небезпечні речовини потрапили у ґрунт.

За висновком інженерно-екологічної експертизи, довкіллю завдано понад 15 млн грн збитків, з яких 9,1 млн грн – через забруднення свинцем і майже 6 млн грн – фенолами.

Посадовцю інкримінують забруднення земель речовинами, шкідливими для довкілля, через порушення спеціальних правил (ч. 1 ст. 239 КК України).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Слідство також перевіряє причетність інших службових осіб підприємства.