Життя

Застосунок екстреної допомоги 112 має дві нові функції

Додали “відеозвернення до оператора” і “автоматичну передачу геолокації”.

Застосунок екстреної допомоги 112 має дві нові функції
Фото: МВС

У мобільному застосунку 112 Ukraine стали доступними дві нові функції, повідомили у ДСНС.

Додали “відеозвернення до оператора” і “автоматичну передачу геолокації до Служби 112”.

Тепер користувачі можуть здійснювати відеовиклик оператору 112, який володіє жестовою мовою. Це важливо для людей із порушеннями слуху та мовлення – вони зможуть самостійно пояснити ситуацію і попросити про допомогу.

Ще одне оновлення – автоматична передача геолокації. У критичній ситуації людина може не знати точної адреси або не мати змоги її повідомити. Точні координати дозволяють значно швидше визначити місце події.

“Дані користувачів захищені. Застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки і використовує інформацію виключно для обробки екстрених викликів”, – зазначили рятувальники.

  • З моменту запуску через застосунок надійшло понад 9,2 тисячі звернень, а кількість завантажень перевищила 326 тисяч.
  • Застосунок 112 Ukraine можна завантажити для операційних систем iOS та Android.
﻿
