У ніч на 12 березня росіяни дронами атакували Харківську область і затосували тактику подвійних ударів.
Вночі влучання зафіксували у Золочівській, Малинівській та Великобурлуцькій громадах, а також у Харкові.
Виникло кілька пожеж. Постраждала 39-річна жінка, пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки.
Під час гасіння пожеж ворог двічі завдавав повторних ударів. Пошкоджено пожежну автоцистерну, рятувальники не постраждали.
- Росіяни регулярно нападають на рятувальників.
- Наприклад, уночі 8 березня російська армія прицільно вдарила по рятувальниках ДСНС під час гасіння пожежі, яка виникла через удар ворожого безпілотника у селі Велика Бабка на Чугуївщині. Люди не постраждали.