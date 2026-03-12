Влучання зафіксовано у Золочівській, Малинівській та Великобурлуцькій громадах, а також у Харкові.

Рятувальник під час ліквідації обстрілу

У ніч на 12 березня росіяни дронами атакували Харківську область і затосували тактику подвійних ударів.

Про це розповіли у ДСНС.

Фото: ДСНС Пошкоджене авто ряувальників

Виникло кілька пожеж. Постраждала 39-річна жінка, пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки.

Під час гасіння пожеж ворог двічі завдавав повторних ударів. Пошкоджено пожежну автоцистерну, рятувальники не постраждали.

Фото: ДСНС Авто розмінування ДСНС