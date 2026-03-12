Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині під час ліквідації обстрілів рятувальники двічі потрапили під повторні удари

Влучання зафіксовано у Золочівській, Малинівській та Великобурлуцькій громадах, а також у Харкові.

На Харківщині під час ліквідації обстрілів рятувальники двічі потрапили під повторні удари
Рятувальник під час ліквідації обстрілу
Фото: ДСНС

У ніч на 12 березня росіяни дронами атакували Харківську область і затосували тактику подвійних ударів.

Про це розповіли у ДСНС.

Пошкоджене авто ряувальників
Фото: ДСНС
Пошкоджене авто ряувальників

Вночі влучання зафіксували у Золочівській, Малинівській та Великобурлуцькій громадах, а також у Харкові.

Виникло кілька пожеж. Постраждала 39-річна жінка, пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки.

Під час гасіння пожеж ворог двічі завдавав повторних ударів. Пошкоджено пожежну автоцистерну, рятувальники не постраждали. 

Авто розмінування ДСНС
Фото: ДСНС
Авто розмінування ДСНС

  • Росіяни регулярно нападають на рятувальників. 
  • Наприклад, уночі 8 березня російська армія прицільно вдарила по рятувальниках ДСНС під час гасіння пожежі, яка виникла через удар ворожого безпілотника у селі  Велика Бабка на Чугуївщині. Люди не постраждали. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies