ОВА: у зоні активних бойових дій на Донеччині залишаються близько 20 тисяч цивільних

У березні з області виїхали трохи більше ніж 2,2 тисячі людей.

У Донецькій області в громадах, які перебувають у зоні активних бойових дій, наразі залишаються близько 20 тисяч цивільних жителів.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв’язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту Донецької ОВА Дмитро Петлін, пише "Укрінформ".

За його словами, до зони активних бойових дій у регіоні віднесено 21 громаду.

"В громадах, які віднесені до зони активних бойових дій, залишається близько 20 тисяч осіб", – зазначив Петлін.

Він додав, що з лютого 2022 року з підконтрольних українській владі населених пунктів Донеччини евакуювалися понад 1 млн 341,5 тис. цивільних, серед яких більш як 205 тисяч дітей.

Водночас на початку березня темпи евакуації дещо знизилися. За цей період за межі області виїхали трохи більше ніж 2,2 тисячі людей, з яких 340 – діти.

Наразі на підконтрольній Україні території Донецької області залишаються приблизно 180 700 цивільних мешканців, серед них – 11 224 дитини.