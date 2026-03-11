Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСуспільствоЖиття

ОВА: у зоні активних бойових дій на Донеччині залишаються близько 20 тисяч цивільних

У березні з області виїхали трохи більше ніж 2,2 тисячі людей.

ОВА: у зоні активних бойових дій на Донеччині залишаються близько 20 тисяч цивільних
евакуація українців із прикордонних громад
Фото: Міністерство розвитку громад і територій

У Донецькій області в громадах, які перебувають у зоні активних бойових дій, наразі залишаються близько 20 тисяч цивільних жителів. 

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв’язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту Донецької ОВА Дмитро Петлін, пише "Укрінформ".

За його словами, до зони активних бойових дій у регіоні віднесено 21 громаду.

"В громадах, які віднесені до зони активних бойових дій, залишається близько 20 тисяч осіб", – зазначив Петлін.

Він додав, що з лютого 2022 року з підконтрольних українській владі населених пунктів Донеччини евакуювалися понад 1 млн 341,5 тис. цивільних, серед яких більш як 205 тисяч дітей.

Водночас на початку березня темпи евакуації дещо знизилися. За цей період за межі області виїхали трохи більше ніж 2,2 тисячі людей, з яких 340 – діти.

Наразі на підконтрольній Україні території Донецької області залишаються приблизно 180 700 цивільних мешканців, серед них – 11 224 дитини.

﻿
