ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілів РФ на Дніпропетровщині загинула людина, ще одна – поранена

Ворог атакував три райони Дніпропетровської області понад 50 разів.

Унаслідок обстрілів РФ на Дніпропетровщині загинула людина, ще одна – поранена
наслідки російських обстрілів
Фото: Олександр Ганжа, Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня 11 березня російські окупанти понад 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Одна людина загинула, ще одна – дістала поранень. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині ворог бив по райцентру, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Томаківській та Мирівській громадах. Пошкоджені три багатоповерхівки, приватний будинок, підприємства, адмінбудівлі, лікарня, інфраструктура, автівки, екскаватор та сільськогосподарська техніка. 

Унаслідок обстрілів загинула 81-річна жінка. Поранений 43-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. 

На Синельниківщині під ударом були Шахтарська та Петропавлівська громади. Горіла оселя. 

У Криворізькому районі росіяни завдали ударів по Зеленодольській та Грушівській громадах. Понівечені інфраструктура та автівка.

  • Вдень 11 березня у Запоріжжі пролунали вибухи. Росія атакувала в місті інфраструктуру. Перед тим була загроза застосування керованих авіабомб по місту і області.
