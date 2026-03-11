Упродовж дня 11 березня російські окупанти понад 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Одна людина загинула, ще одна – дістала поранень.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині ворог бив по райцентру, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Томаківській та Мирівській громадах. Пошкоджені три багатоповерхівки, приватний будинок, підприємства, адмінбудівлі, лікарня, інфраструктура, автівки, екскаватор та сільськогосподарська техніка.

Унаслідок обстрілів загинула 81-річна жінка. Поранений 43-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині під ударом були Шахтарська та Петропавлівська громади. Горіла оселя.

У Криворізькому районі росіяни завдали ударів по Зеленодольській та Грушівській громадах. Понівечені інфраструктура та автівка.