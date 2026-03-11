Німеччина підготувала до відправлення в Україну частину обладнання зі своїх електростанцій

Україна чекає і на подальші рішення німецького уряду щодо розбору інших станцій, які припинили роботу.

Україна очікує на найшвидше постачання критично важливого обладнання для енергооб'єктів, яке демонтують безпосередньо зі списаних німецьких електростанцій.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами зустрічі з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер, яка прибула з візитом до Києва.

Сторони детально обговорили технічні аспекти залучення устаткування з енергооб’єктів ФРН, частина якого вже готова до відправки.

За словами очільника Міненерго, українська сторона розраховує не лише на вже демонтовані агрегати, а й на подальші рішення німецького уряду щодо розбору інших станцій, які припинили роботу. Така допомога є стратегічно важливою, оскільки дозволяє оперативно замінювати знищене російськими обстрілами високовольтне обладнання та блоки генерації.

Шмигаль наголосив, що внесок Німеччини у Фонд підтримки енергетики вже сягнув 552,4 млн євро, а загальна гуманітарна допомога в цьому секторі становить майже 16 млн доларів.

Окремим пунктом перемовин стало фінансове забезпечення енергетичного сектору на наступний рік. Ключовим пріоритетом для України є отримання кредиту від ЄС на загальну суму 90 млрд євро, з яких 5 млрд євро уряд планує спрямувати саме на нагальні потреби енергетики у цьому році.