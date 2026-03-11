Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСвіт

Німеччина підготувала до відправлення в Україну частину обладнання зі своїх електростанцій

Україна чекає і на подальші рішення німецького уряду щодо розбору інших станцій, які припинили роботу. 

Німеччина підготувала до відправлення в Україну частину обладнання зі своїх електростанцій
Зруйнована внаслідок російських ударів Дарницька теплоелектростанція в Києві, 4 лютого 2026 року.
Фото: EPA/UPG

Україна очікує на найшвидше постачання критично важливого обладнання для енергооб'єктів, яке демонтують безпосередньо зі списаних німецьких електростанцій. 

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами зустрічі з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер, яка прибула з візитом до Києва. 

Сторони детально обговорили технічні аспекти залучення устаткування з енергооб’єктів ФРН, частина якого вже готова до відправки.

За словами очільника Міненерго, українська сторона розраховує не лише на вже демонтовані агрегати, а й на подальші рішення німецького уряду щодо розбору інших станцій, які припинили роботу. Така допомога є стратегічно важливою, оскільки дозволяє оперативно замінювати знищене російськими обстрілами високовольтне обладнання та блоки генерації. 

Шмигаль наголосив, що внесок Німеччини у Фонд підтримки енергетики вже сягнув 552,4 млн євро, а загальна гуманітарна допомога в цьому секторі становить майже 16 млн доларів.

Окремим пунктом перемовин стало фінансове забезпечення енергетичного сектору на наступний рік. Ключовим пріоритетом для України є отримання кредиту від ЄС на загальну суму 90 млрд євро, з яких 5 млрд євро уряд планує спрямувати саме на нагальні потреби енергетики у цьому році. 

  • Юлія Кльокнер під час виступу у Верховній Раді 11 березня заявила, що Берлін надає Україні додаткові 200 млн євро на розвідувальні дрони та цивільний захист. За її словами, ці кошти допоможуть краще убезпечити людей та критично важливу інфраструктуру від російських атак.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies