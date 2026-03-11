Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаСвіт

Угорська делегація вирушила до України перевіряти "Дружбу"

Слідча комісія має намір провести переговори з українськими посадовцями і послами, наполягаючи на відновленні роботи нафтопроводу.

Угорська делегація вирушила до України перевіряти "Дружбу"
Одна із станцій трубопроводу «Дружба» в Україні
Фото: cfts.org.ua

Угорська делегація на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком вирушила до України, де планує провести переговори щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" та перевірити його стан.

Про це повідомила "Європейська правда" із посиланням на відеозвернення Чепека з прикордонного пункту пропуску з Україною. 

За словами Чепека, до складу делегації входять: фахівець нафтової промисловості, державний керівник, який має досвід у міжнародних відносинах, та аналітик енергетичного ринку.

Перед візитом в Україну делегація провела переговори у Братиславі з представниками словацького енергетичного ринку та уряду. 

Слідча комісія, як її назвав урядовець, має намір провести переговори з українськими посадовцями в Києві, а також з послами, наполягаючи на відновленні роботи нафтопроводу.

"Ми хочемо вести переговори не тільки з київським урядом, який відповідає за енергетику, але й з послами там, представником Європейської Комісії, про те, що єдиним рішенням європейської кризи є відновлення нафтопроводу "Дружба"", – заявив Чепек, посилаючись на енергетичну ситуацію, спричинену війною на Близькому Сході.

Він також зазначив, що завданням делегації є з'ясування стану трубопроводу та створення умов для відновлення його роботи. 

Минулого тижня Чепек заявив, що надіслав листа міністру енергетики Денису Шмигалю, в якому "дав Україні три дні" на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

  • Після російських ударів по нафтопроводу "Дружба", яким енергоресурси Росії надходили до Угорщини і Словаччини, Україна через пошкодження зупинила транзит. Водночас Угорщина та Словаччина погрожують зупинити продаж взагалі всієї електроенергії.
  • Українська сторона наголосила, що повна відповідальність за припинення транзиту лежить лише на Росії. Причиною зупинки нафтопроводу стала цілеспрямована атака окупантів 27 січня. Тоді внаслідок ударів було значно пошкоджено ключову нафтоперекачувальну станцію в районі міста Броди і технологічне обладнання нафтопроводу.
﻿
