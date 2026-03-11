Угорська делегація вирушила до України перевіряти "Дружбу"

Слідча комісія має намір провести переговори з українськими посадовцями і послами, наполягаючи на відновленні роботи нафтопроводу.

Угорська делегація на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком вирушила до України, де планує провести переговори щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" та перевірити його стан.

Про це повідомила "Європейська правда" із посиланням на відеозвернення Чепека з прикордонного пункту пропуску з Україною.

За словами Чепека, до складу делегації входять: фахівець нафтової промисловості, державний керівник, який має досвід у міжнародних відносинах, та аналітик енергетичного ринку.

Перед візитом в Україну делегація провела переговори у Братиславі з представниками словацького енергетичного ринку та уряду.

Слідча комісія, як її назвав урядовець, має намір провести переговори з українськими посадовцями в Києві, а також з послами, наполягаючи на відновленні роботи нафтопроводу.

"Ми хочемо вести переговори не тільки з київським урядом, який відповідає за енергетику, але й з послами там, представником Європейської Комісії, про те, що єдиним рішенням європейської кризи є відновлення нафтопроводу "Дружба"", – заявив Чепек, посилаючись на енергетичну ситуацію, спричинену війною на Близькому Сході.

Він також зазначив, що завданням делегації є з'ясування стану трубопроводу та створення умов для відновлення його роботи.

Минулого тижня Чепек заявив, що надіслав листа міністру енергетики Денису Шмигалю, в якому "дав Україні три дні" на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".