Україні відомо про обговорення Росією зі США послаблення санкцій

Вона сподівається, що обмежувальні заходи залишатимуться чинними. 

Україні відомо про обговорення Росією зі США послаблення санкцій
Україні відомо про те, що Росія піднімає тему зняття з неї санкцій. Про це президент Володимир Зеленьский сказав під час спілкування з журналістами 10 березня. 

Президент вважає, що стратегія всього цивілізованого світу мусить полягати з фінансових збитках Росії, оскільки вона використовує ці кошти проти українців. Зокрема, на зброю. 

“А що стосується санкцій – якщо вони знімуться, безумовно, це буде серйозний удар по нас. Удар з точки зору зброї, репутаційний удар дуже складний, дуже серйозний”, – сказав він.

Це було б не дуже позитивним сигналом, оскільки якщо можна зняти санкції з Росії, то можна й з інших, пояснив президент України.

“А що стосується конкретики, діалогу Росії і США – нам відомо, що Росія проводить діалоги з представниками Сполучених Штатів стосовно можливого зняття санкцій. Ми дуже віримо, що США не підуть на такі поступки”, – сказав він. 

Про ймовірне послаблення санкцій проти Росії йдеться в контексті росту цін на нафту та браку цього енергоресурсу, що спричинене війною на Близькому Сході. 

Вчора американський і російський лідери проводили телефонну розмову, і Путін в ній пропонував “допомогу”. Яку саме – невідомо.

Російська нафта перебуває під санкціями і ціновими обмеженнями. 

