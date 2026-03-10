Україні відомо про обговорення Росією зі США послаблення санкцій

Україні відомо про те, що Росія піднімає тему зняття з неї санкцій. Про це президент Володимир Зеленьский сказав під час спілкування з журналістами 10 березня.

Президент вважає, що стратегія всього цивілізованого світу мусить полягати з фінансових збитках Росії, оскільки вона використовує ці кошти проти українців. Зокрема, на зброю.

“А що стосується санкцій – якщо вони знімуться, безумовно, це буде серйозний удар по нас. Удар з точки зору зброї, репутаційний удар дуже складний, дуже серйозний”, – сказав він.

Це було б не дуже позитивним сигналом, оскільки якщо можна зняти санкції з Росії, то можна й з інших, пояснив президент України.

“А що стосується конкретики, діалогу Росії і США – нам відомо, що Росія проводить діалоги з представниками Сполучених Штатів стосовно можливого зняття санкцій. Ми дуже віримо, що США не підуть на такі поступки”, – сказав він.

Про ймовірне послаблення санкцій проти Росії йдеться в контексті росту цін на нафту та браку цього енергоресурсу, що спричинене війною на Близькому Сході.

Вчора американський і російський лідери проводили телефонну розмову, і Путін в ній пропонував “допомогу”. Яку саме – невідомо.

Російська нафта перебуває під санкціями і ціновими обмеженнями.