США можуть скасувати санкції щодо російської нафти

Це може статись через нестачу нафти на світовому ринку.

США можуть скасувати санкції щодо російської нафти
Естонська влада затримала нафтовий танкер, що входить до “тіньового флоту” Росії
Фото: news.err.ee

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США можуть скасувати санкції на подальші постачання російської нафти.

Про це пише Bloomberg.

 Це сталось після того, як Сполучені штати дозволили індійським нафтопереробним заводам купувати нафту в Росії.

Як заявив Бессент, Мінфін США дозволив Індії почати купувати російську нафту, яка вже була на морі.

 «Щоб зменшити тимчасову нестачу нафти у світі, ми дали їм дозвіл приймати російську нафту. Ми можемо скасувати санкції на іншу російську нафту», - йдеться в заяві.

Очільник відомства сказав, що зараз у морі є сотні мільйонів санкціонованих барелів сирої нафти. І скасувавши санкції, Міністерство фінансів може створити пропозицію.

  • Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент повідомив про рішення Вашингтона на 30 днів дозволити Індії купувати російську нафту, яка наразі транспортується морем у танкерах.
