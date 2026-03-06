США тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту

Раніше Білий дім вихвалявся тим, що змусив Делі припинити фінансувати війну в Україні через придбання енергоносіїв з РФ.

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент у мережі X повідомив про рішення Вашингтона на 30 днів дозволити Індії купувати російську нафту, яка наразі транспортується морем у танкерах.

За словами урядовця, це спосіб "допомогти знизити тиск, спричинений тим, що Іран намагається тримати глобальну енергетику в заручниках". На тлі війни на Близькому Сході ісламська республіка обстрілює нафтові об'єкти на Аравійському півострові і обмежує пересування суден ключовою Ормузькою протокою.

Бессент переконує, що тимчасове послаблення обмежень для Індії не призведе до суттєвого збагачення російського уряду, оскільки Делі зможе придбати лише ту нафту, яка вже завантажена на танкери.

Раніше адміністрація Дональда Трампа тривалий час намагалася домогтися від Індії припинення купівлі російських енергоносіїв, погрожуючи митними тарифами. Президент США кілька разів оголошував, що індійські компанії більше не платять до російського бюджету, подаючи це як велику свою перемогу.