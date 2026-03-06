У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСвіт

США тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту

Раніше Білий дім вихвалявся тим, що змусив Делі припинити фінансувати війну в Україні через придбання енергоносіїв з РФ.

США тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту
Нафтовий танкер
Фото: ГУР МО

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент у мережі X повідомив про рішення Вашингтона на 30 днів дозволити Індії купувати російську нафту, яка наразі транспортується морем у танкерах.

За словами урядовця, це спосіб "допомогти знизити тиск, спричинений тим, що Іран намагається тримати глобальну енергетику в заручниках". На тлі війни на Близькому Сході ісламська республіка обстрілює нафтові об'єкти на Аравійському півострові і обмежує пересування суден ключовою Ормузькою протокою.

Бессент переконує, що тимчасове послаблення обмежень для Індії не призведе до суттєвого збагачення російського уряду, оскільки Делі зможе придбати лише ту нафту, яка вже завантажена на танкери.

Раніше адміністрація Дональда Трампа тривалий час намагалася домогтися від Індії припинення купівлі російських енергоносіїв, погрожуючи митними тарифами. Президент США кілька разів оголошував, що індійські компанії більше не платять до російського бюджету, подаючи це як велику свою перемогу. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies