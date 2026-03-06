Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаСвіт

В МЗС Ірану заявили про готовність відбити наземне вторгнення США

"Ми впевнені, що можемо їм протистояти, а це було б для них великою катастрофою".

В МЗС Ірану заявили про готовність відбити наземне вторгнення США
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна готова до наземного вторгнення американських військ, оскільки війна, розпочата Сполученими Штатами та Ізраїлем, швидко поширилася на весь регіон.

Про це повідомляє NBC News.

 Як йдеться в повідомленні, очільник МЗС Ірану також відмовився від будь-яких переговорів зі США та заявив, що Іран не просив про припинення вогню.

На запитання, чи боїться він можливого наземного вторгнення США, Арагчі відповів: «Ні, ми чекаємо на них. Бо ми впевнені, що можемо їм протистояти, а це було б для них великою катастрофою».

Арагчі також заявив, що Іран не просив про припинення вогню, незважаючи на удари США та Ізраїлю по всій країні.

«Справа в тому, що у нас немає жодного позитивного досвіду переговорів зі Сполученими Штатами. Знаєте, особливо з цією адміністрацією. Ми вели переговори двічі минулого року та цього року, а потім посеред переговорів вони напали на нас», – заявив очільник Іранського МЗС.

Він додав, що в цій війні немає переможця, а перемога Ірану полягає в тому, що він може протистояти незаконним цілям.

Також Аббас Арагчі спростував повідомлення про те, що Трамп заявив про необхідність участі у виборі наступного верховного лідера Ірану.«Це абсолютно справа іранського народу, і ніхто не може втручатися», – сказав він.

  • Раніше повідомлялось, що Трамп хотів би особисто брати участь у визначенні нового верховного лідера Ірану. Президент США вважає кандидатуру сина Алі Хаменеї Моджтабу неприпустимою.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies