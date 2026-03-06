В МЗС Ірану заявили про готовність відбити наземне вторгнення США

"Ми впевнені, що можемо їм протистояти, а це було б для них великою катастрофою".

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна готова до наземного вторгнення американських військ, оскільки війна, розпочата Сполученими Штатами та Ізраїлем, швидко поширилася на весь регіон.

Про це повідомляє NBC News.

Як йдеться в повідомленні, очільник МЗС Ірану також відмовився від будь-яких переговорів зі США та заявив, що Іран не просив про припинення вогню.

На запитання, чи боїться він можливого наземного вторгнення США, Арагчі відповів: «Ні, ми чекаємо на них. Бо ми впевнені, що можемо їм протистояти, а це було б для них великою катастрофою».

Арагчі також заявив, що Іран не просив про припинення вогню, незважаючи на удари США та Ізраїлю по всій країні.

«Справа в тому, що у нас немає жодного позитивного досвіду переговорів зі Сполученими Штатами. Знаєте, особливо з цією адміністрацією. Ми вели переговори двічі минулого року та цього року, а потім посеред переговорів вони напали на нас», – заявив очільник Іранського МЗС.

Він додав, що в цій війні немає переможця, а перемога Ірану полягає в тому, що він може протистояти незаконним цілям.

Також Аббас Арагчі спростував повідомлення про те, що Трамп заявив про необхідність участі у виборі наступного верховного лідера Ірану.«Це абсолютно справа іранського народу, і ніхто не може втручатися», – сказав він.