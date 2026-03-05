США вперше виступили проти резолюції МАГАТЕ, яка засуджує російські атаки на енергосистему України

Американська сторона пояснила свою позицію тим, що вважає резолюцію «непотрібною».

США приєдналися до Росії, Китаю та Нігеру, проголосувавши проти резолюції Ради керуючих МАГАТЕ, яка засуджує обстріли української енергетичної інфраструктури, передає Reuters.

Дипломати зазначають, що це перший випадок за чотири роки повномасштабної війни, коли Вашингтон не підтримав подібний документ у межах Агентства.

У своїй заяві перед голосуванням американська сторона пояснила таку позицію тим, що вважає резолюцію «непотрібною». Представники США зазначили, що хоча й надалі підтримують роботу МАГАТЕ в Україні, цей документ нібито не сприяє досягненню миру між країнами.

Попри опозицію США, Рада керуючих, що складається з 35 країн, ухвалила документ 20 голосами «за». Резолюцію підтримали, зокрема, Британія, Франція, Канада, Австралія та Аргентина. 10 країн утрималися.

У тексті документа наголосили, що атаки на енергетику, від якої залежить живлення атомних електростанцій (включаючи окуповану ЗАЕС), становлять пряму загрозу ядерній безпеці.