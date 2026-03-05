Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Головна

США вперше виступили проти резолюції МАГАТЕ, яка засуджує російські атаки на енергосистему України

Американська сторона пояснила свою позицію тим, що вважає резолюцію «непотрібною».

США вперше виступили проти резолюції МАГАТЕ, яка засуджує російські атаки на енергосистему України
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссіі
Фото: EPA/UPG

США приєдналися до Росії, Китаю та Нігеру, проголосувавши проти резолюції Ради керуючих МАГАТЕ, яка засуджує обстріли української енергетичної інфраструктури, передає Reuters

Дипломати зазначають, що це перший випадок за чотири роки повномасштабної війни, коли Вашингтон не підтримав подібний документ у межах Агентства.

У своїй заяві перед голосуванням американська сторона пояснила таку позицію тим, що вважає резолюцію «непотрібною». Представники США зазначили, що хоча й надалі підтримують роботу МАГАТЕ в Україні, цей документ нібито не сприяє досягненню миру між країнами. 

Попри опозицію США, Рада керуючих, що складається з 35 країн, ухвалила документ 20 голосами «за». Резолюцію підтримали, зокрема, Британія, Франція, Канада, Австралія та Аргентина. 10 країн утрималися.

 У тексті документа наголосили, що атаки на енергетику, від якої залежить живлення атомних електростанцій (включаючи окуповану ЗАЕС), становлять пряму загрозу ядерній безпеці.

  • Це вже другий випадок, коли США дистанціюються від дипломатичної підтримки України на міжнародній арені. У лютому Вашингтон утримався під час голосування за резолюцію Генасамблеї ООН до річниці вторгнення, мотивуючи це тим, що формулювання документа можуть завадити поточним переговорам про припинення війни.
