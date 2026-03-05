Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ГоловнаСвіт

У Росії затримали колишнього заступника Шойгу за підозрою у розкрадання бюджетних коштів та хабарництві

Цаліков обіймав посаду першого заступника міністра оборони з 2015 року і залишив її в червні 2024-го, невдовзі після того, як у відставку було відправлено Сергія Шойгу.

У Росії затримали колишнього заступника Шойгу за підозрою у розкрадання бюджетних коштів та хабарництві
Руслан Цаліков
Фото: Вікімедіа

Затримано колишнього першого заступника міністра оборони Росії Руслана Цалікова, повідомляє “Радіо свобода” із посиланням на Слідчий комітет.

Проти нього порушено кримінальну справу за кількома статтями, зокрема про створення злочинного угруповання.

Цалікова називали одним із наближених до Шойгу. Після відставки його обрали депутатом Верховного хуралу Туви, де народився Шойгу, однак він не став членом Ради Федерації, попри повідомлення про те, що це планувалося.

У заяві Слідчого комітету йдеться, що злочинне угруповання, створене Цаліковим, у 2017–2024 роках здійснювало розкрадання бюджетних коштів. Також його обвинувачують у легалізації злочинних доходів і хабарництві. Повідомляється, що незабаром буде вирішено питання про запобіжний захід.

Цаліков багато років працював на керівних посадах у відомствах, які очолював Шойгу. Має ранг дійсного державного радника першого класу (відповідає званню генерала армії). У 2022 році Фонд боротьби з корупцією повідомляв, що родина Цалікова володіє майном на 4,3 млрд рублів.

Після початку війни проти України Цалікова внесли до санкційних списків США, Великої Британії та Євросоюзу.

Він став найвищим за посадою представником колишнього керівництва Міноборони, проти якого розпочато кримінальне переслідування. Після відставки Шойгу було заарештовано цілу низку генералів. Серед них колишній заступник міністра оборони Тимур Іванов (арештований за кілька тижнів до відставки Шойгу), начальник Головного управління кадрів Юрій Кузнецов, начальник Головного управління зв’язку Вадим Шамарін (засудили до 7 років колонії суворого режиму за хабарництво), заступник міністра Дмитро Булгаков, заступник міністра Павло Попов та інші. Справи проти них, як правило, пов’язані з корупцією.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies