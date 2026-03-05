У Росії затримали колишнього заступника Шойгу за підозрою у розкрадання бюджетних коштів та хабарництві

Цаліков обіймав посаду першого заступника міністра оборони з 2015 року і залишив її в червні 2024-го, невдовзі після того, як у відставку було відправлено Сергія Шойгу.

Затримано колишнього першого заступника міністра оборони Росії Руслана Цалікова, повідомляє “Радіо свобода” із посиланням на Слідчий комітет.

Проти нього порушено кримінальну справу за кількома статтями, зокрема про створення злочинного угруповання.

Цалікова називали одним із наближених до Шойгу. Після відставки його обрали депутатом Верховного хуралу Туви, де народився Шойгу, однак він не став членом Ради Федерації, попри повідомлення про те, що це планувалося.

У заяві Слідчого комітету йдеться, що злочинне угруповання, створене Цаліковим, у 2017–2024 роках здійснювало розкрадання бюджетних коштів. Також його обвинувачують у легалізації злочинних доходів і хабарництві. Повідомляється, що незабаром буде вирішено питання про запобіжний захід.

Цаліков багато років працював на керівних посадах у відомствах, які очолював Шойгу. Має ранг дійсного державного радника першого класу (відповідає званню генерала армії). У 2022 році Фонд боротьби з корупцією повідомляв, що родина Цалікова володіє майном на 4,3 млрд рублів.

Після початку війни проти України Цалікова внесли до санкційних списків США, Великої Британії та Євросоюзу.

Він став найвищим за посадою представником колишнього керівництва Міноборони, проти якого розпочато кримінальне переслідування. Після відставки Шойгу було заарештовано цілу низку генералів. Серед них колишній заступник міністра оборони Тимур Іванов (арештований за кілька тижнів до відставки Шойгу), начальник Головного управління кадрів Юрій Кузнецов, начальник Головного управління зв’язку Вадим Шамарін (засудили до 7 років колонії суворого режиму за хабарництво), заступник міністра Дмитро Булгаков, заступник міністра Павло Попов та інші. Справи проти них, як правило, пов’язані з корупцією.