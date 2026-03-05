Іран вдарив по штаб-квартирі курдів в Іраку, Ізраїль убив посадовця ХАМАСу в Лівії і ще трьох людей у Лівані

Шостий день операції США і Ізраїлю проти Ірану та ударів у відповідь.

Ізраїль атакував у Лівії табір для палестинських біженців, внаслідок чого убито посадовця ХАМАСу – Вассіма аль-Алі та його дружину. Про це з посиланням на державе медіа Лівану пише The Times.

Це перше вбивство Ізраїлем представників ХАМАС з моменту спалаху війни 28 лютого. Атаку провели дроном.

Також Ізраїль атакував Ліван. Удару завдали по прибережній автомагістралі, що сполучає міста Тір і Ен-Накура на кордоні з Ізраїлем. Загалом за чотири дні ударів в Лівані загинули понад 70 людей, а ще 430 поранені, стверджує МОЗ країни.

У Кувейті під атаку потрапив танкер з нафтою. В море стався вилив. Іран також атакував штаб-квартиру курдських сил в Іраку. Удару завдали трьома ракетами.

Війна на Близькому Сході

28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по іранських військових об'єктах, штаб-квартирах і оселях очільників режиму. Загинув верховний аятола Алі Хаменеї та ще десятки іранських керівників. За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. А президент США Дональд Трамп повідомив, що “метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму – жорстокої групи дуже небезпечних людей. Його діяльність безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, нашим військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі".

Іран у відповідь став бити по об'єктах США в ОАЕ, Кувейті, Бахрейні, Катарі. Згодом він атакував дроном британську військову базу на Кіпрі. В Саудівській Аравії КВІР вдарив по посольству США.

Станом на вчора було відомо про загибель шести американських військових у Кувейті. Загальна кількість жертв сягає 1000, більшість людей загинула в Ірані. Крім представників іранського режиму, гинули і цивільні. Також є жертви внаслідок іранських ударів по країнах Перської затоки, зокрема в ОАЕ.

Конфлікт позначився на цінах на нафту й газ.

З 2 березня Ізраїль розпочав наступ на Ліван, де дії угруповання "Хезболла".

Учора Іран атакував американську базу в Бахрейні, Ізраїль вдарив по Бейруту і Тегерану, а США – по ППО і ракетних системах КВІР.

Вчора Ізраїль оголосив про нову масштабну хвилю ударів по іранцях. Також 4 березня США атакували підводним човном військовий корабель Ірану біля Шрі-Ланки. А ППО НАТО перехопила ракету, що летіла в напрямку Туреччини.