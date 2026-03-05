Польська влада затримала 147 іноземців по всій країні після спільної операції поліції та Прикордонної служби.
Як пише Polske Radio, повідомив у середу міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський.
Він написав, що правоохоронці провели майже 1 800 перевірок, щоб встановити законність перебування іноземців у Польщі.
Майже 26 500 поліцейських були залучені до ширшої загальнонаціональної операції, спрямованої проти осіб, які переховуються від правоохоронних органів або правосуддя. Це четверта подібна загальнонаціональна операція і перша цього року.
Прикордонна служба повідомила, що майже у 110 випадках було розпочато процедури, які зобов’язують осіб залишити країну через незаконне перебування. Ще понад у 20 випадках почали повернення на батьківщину через те, що ці особи становили загрозу для державної безпеки.
Загалом правоохоронці затримали 1 944 особи, які перебували у розшуку за ордерами на арешт або рішеннями суду, серед них 147 іноземних громадян, яких розшукувала польська влада.
Серед затриманих були 91 українець, 14 громадян Грузії, 8 білорусів, 3 молдовани, 2 росіяни, а також 29 осіб з інших країн.
Сім осіб затримали на підставі Європейських ордерів на арешт та червоних повідомлень Інтерполу.
Поліція повідомила, що серед затриманих є громадянин Бразилії, якого з 2025 року розшукувала бразильська система правосуддя за звинуваченням у пограбуванні, а також громадянка Білорусі, яку підозрюють у причетності до організованого злочинного угруповання, що займалося онлайн-шахрайством. За даними слідства, вона створювала банківські рахунки з використанням підроблених особистих даних.
Загалом поліція подала 112 запитів до Прикордонної служби щодо ухвалення рішень про примусове повернення іноземців.
За даними поліції, під час трьох попередніх загальнонаціональних операцій у лютому, червні та листопаді минулого року влада затримала 4 766 осіб, серед яких 515 іноземців.
- Українські та польські правоохоронці затримали у Львові 63-річного поляка, який перебував у розшуку із 2017 року на підставі червоного повідомлення Інтерполу, Європейського ордера на арешт та національних ордерів на розшук, виданих польськими правоохоронними органами.