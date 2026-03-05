Правоохоронці провели майже 1 800 перевірок, щоб встановити законність перебування іноземців у Польщі.

Затримання іноземців під час рейдів у Польщі

Польська влада затримала 147 іноземців по всій країні після спільної операції поліції та Прикордонної служби.

Як пише Polske Radio, повідомив у середу міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський.

Він написав, що правоохоронці провели майже 1 800 перевірок, щоб встановити законність перебування іноземців у Польщі.

Майже 26 500 поліцейських були залучені до ширшої загальнонаціональної операції, спрямованої проти осіб, які переховуються від правоохоронних органів або правосуддя. Це четверта подібна загальнонаціональна операція і перша цього року.

Прикордонна служба повідомила, що майже у 110 випадках було розпочато процедури, які зобов’язують осіб залишити країну через незаконне перебування. Ще понад у 20 випадках почали повернення на батьківщину через те, що ці особи становили загрозу для державної безпеки.

Загалом правоохоронці затримали 1 944 особи, які перебували у розшуку за ордерами на арешт або рішеннями суду, серед них 147 іноземних громадян, яких розшукувала польська влада.

Серед затриманих були 91 українець, 14 громадян Грузії, 8 білорусів, 3 молдовани, 2 росіяни, а також 29 осіб з інших країн.

Сім осіб затримали на підставі Європейських ордерів на арешт та червоних повідомлень Інтерполу.

Поліція повідомила, що серед затриманих є громадянин Бразилії, якого з 2025 року розшукувала бразильська система правосуддя за звинуваченням у пограбуванні, а також громадянка Білорусі, яку підозрюють у причетності до організованого злочинного угруповання, що займалося онлайн-шахрайством. За даними слідства, вона створювала банківські рахунки з використанням підроблених особистих даних.

Загалом поліція подала 112 запитів до Прикордонної служби щодо ухвалення рішень про примусове повернення іноземців.

За даними поліції, під час трьох попередніх загальнонаціональних операцій у лютому, червні та листопаді минулого року влада затримала 4 766 осіб, серед яких 515 іноземців.