The Guardian: США не попереджали Британію про точний час операції проти Ірану

Британці евакуювали своє посольство за день до "Епічної люті", тож вони знали про підготовку, але їх не інформували про деталі.

За даними The Guardian, США не попереджали Велику Британію про точні деталі і час початку операції проти Ірану. Одне джерело з уряду повідомило, що Лондон знав про неминучу операцію через накопичене обладнання і розвідувальні дані з "незвичних каналів", але його не ознайомили з оперативними подробицями.

Велика Британія вирішила евакуювати посольство з Тегерану в п'ятницю, сигналізуючи про те, що вона знає про підготовку ударів. Запит Дональда Трампа на використання британських військових баз для ударів також попередив Британію про те, що Білий дім серйозно налаштований проводити операцію.

Прем'єр-міністр Кір Стармер сказав, що британські війська допомагають захищати життя американських колег.

"Американські літаки діють з британських баз. Це особливі відносини в дії. Британські літаки збивають дрони і ракети, щоб захистити американські життя на Близькому Сході на наших спільних базах", – сказав він, додавши, що країни діляться розвідувальними даними.

Він також додав, що, на відміну від цієї співпраці, триматися за останні слова американського лідера, коли він критикував Британію – це не "особливі відносини".

Від 28 лютого численна британська авіація була задіяна в операції, не лише на Близькому Сході, а й на Кіпрі, сказав Стармер.

Речник прем'єр-міністра пізніше додав: "Прем'єр-міністр чітко заявив, що прийматиме лише ті рішення, які відповідають національним інтересам Британії та забезпечать безпеку британського народу".