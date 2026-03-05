Reuters: Китай попросив свої НПЗ призупинити експорт дизелю та бензину через війну на Близькому Сході

Китай попросив нафтопереробні компанії не укладати нові контракти на експорт пального (дизелю та бензину) та спробувати скасувати вже погоджені відвантаження. Причиною є дефіцит нафти, спричинений війною навколо Ірану, що обмежує роботу НПЗ, повідомили Reuters кілька джерел, обізнаних із ситуацією.
Ці вказівки не стосуються заправки авіапального для міжнародних рейсів, бункерування суден у митних зонах, а також постачання до Гонконгу і Макао.
Скорочення експорту з Китаю — одного з найбільших експортерів пального в Азії — ймовірно ще більше посилить дефіцит пального в регіоні та збільшить ціну нафтопереробки, оскільки війна на Близькому Сході впливає на головний регіон-імпортер нафти.
Оскільки більшість березневих поставок уже законтрактовані, а відкликати вантажі складно, нові обмеження, ймовірно, почнуть впливати на експорт лише з квітня, повідомили джерела.
У березні сумарний експорт бензину, дизеля та авіапального, за оцінками галузі, залишиться близько 3,8 млн тонн.
Китай — найбільший імпортер нафти у світі — регулює експорт пального через систему квот, щоб балансувати внутрішній попит і пропозицію. Перший пакет квот на 2026 рік майже не змінився порівняно з минулим роком і становить 19 млн тонн.
Троє регіональних покупців китайського пального повідомили Reuters, що отримають березневі поставки відповідно до раніше погоджених графіків.
Щонайменше два китайські НПЗ – приватна Zhejiang Petrochemical Corp і Fujian refinery, яким керує Sinopec – уже почали скорочувати переробку цього місяця. Очікується, що й інші заводи зменшать виробництво, оскільки конфлікт на Близькому Сході порушує постачання сирої нафти і спричиняє зростання цін.