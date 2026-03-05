Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Reuters: Китай попросив свої НПЗ призупинити експорт дизелю та бензину через війну на Близькому Сході

Причиною є дефіцит нафти, спричинений війною навколо Ірану, що обмежує роботу НПЗ.

Reuters: Китай попросив свої НПЗ призупинити експорт дизелю та бензину через війну на Близькому Сході
Фото: pixabay

Китай попросив нафтопереробні компанії не укладати нові контракти на експорт пального (дизелю та бензину) та спробувати скасувати вже погоджені відвантаження. Причиною є дефіцит нафти, спричинений війною навколо Ірану, що обмежує роботу НПЗ, повідомили Reuters кілька джерел, обізнаних із ситуацією.

Ці вказівки не стосуються заправки авіапального для міжнародних рейсів, бункерування суден у митних зонах, а також постачання до Гонконгу і Макао.

Скорочення експорту з Китаю — одного з найбільших експортерів пального в Азії — ймовірно ще більше посилить дефіцит пального в регіоні та збільшить ціну нафтопереробки, оскільки війна на Близькому Сході впливає на головний регіон-імпортер нафти.

Оскільки більшість березневих поставок уже законтрактовані, а відкликати вантажі складно, нові обмеження, ймовірно, почнуть впливати на експорт лише з квітня, повідомили джерела.

У березні сумарний експорт бензину, дизеля та авіапального, за оцінками галузі, залишиться близько 3,8 млн тонн.

Китай — найбільший імпортер нафти у світі — регулює експорт пального через систему квот, щоб балансувати внутрішній попит і пропозицію. Перший пакет квот на 2026 рік майже не змінився порівняно з минулим роком і становить 19 млн тонн.

Троє регіональних покупців китайського пального повідомили Reuters, що отримають березневі поставки відповідно до раніше погоджених графіків.

Щонайменше два китайські НПЗ – приватна Zhejiang Petrochemical Corp і Fujian refinery, яким керує Sinopec – уже почали скорочувати переробку цього місяця. Очікується, що й інші заводи зменшать виробництво, оскільки конфлікт на Близькому Сході порушує постачання сирої нафти і спричиняє зростання цін.

﻿
