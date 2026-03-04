ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Reuters: США стверджують, що Іспанія погодилась співпрацювати з їхніми військовими, а Іспанія заперечує це

До цього, Дональд Трамп пригрозив припинити торгівлю з Мадридом через його позицію проти американо-ізраїльських ударів по Ірану.

Reuters: США стверджують, що Іспанія погодилась співпрацювати з їхніми військовими, а Іспанія заперечує це
Авіабаза Іспанії, ілюстративне фото
Фото: Silvia García Navarro

Іспанія погодилася співпрацювати з американськими військовими. Це сталось після того, як Дональд Трамп пригрозив припинити торгівлю з Мадридом через його позицію проти американо-ізраїльських ударів по Ірану.

Як передає Reuters, про це заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт.

«Я думаю, що вони чітко і голосно почули вчорашнє послання президента. Наскільки я розумію, за останні кілька годин вони домовилися співпрацювати з американськими військовими», – сказала Лівітт на брифінгу для преси.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заперечив, що Іспанія уклала таку угоду.

«Я категорично це заперечую. Я чув про ці заяви дорогою сюди, і в мене був час ознайомитися з ними та трохи послухати», – сказав Альбарес іспанській радіостанції.

«Позиція іспанського уряду щодо війни на Близькому Сході та бомбардувань Ірану щодо використання наших баз зовсім не змінилася. Тому я категорично та щиро це заперечую. Я не маю уявлення, до чого це може стосуватися або звідки це могло взятися».

  •  Після відмови Іспанії дозволити американським літакам використовувати спільно керовані військово-морські та авіабази на півдні Іспанії для наступу на Тегеран Трамп виступив із пропозицією про запровадження торговельного ембарго проти Мадрида. Іспанія засудила бомбардування Ірану США та Ізраїлем та назвала їх незаконними.
  • Прем’єр Іспанії відповів на погрози Трампа розірвати торговельні відносини. Педро Санчес заявив, що уряд вивчає економічні заходи для протидії впливу конфлікту на іспанців.
