Reuters: США стверджують, що Іспанія погодилась співпрацювати з їхніми військовими, а Іспанія заперечує це

Іспанія погодилася співпрацювати з американськими військовими. Це сталось після того, як Дональд Трамп пригрозив припинити торгівлю з Мадридом через його позицію проти американо-ізраїльських ударів по Ірану.
Як передає Reuters, про це заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт.
«Я думаю, що вони чітко і голосно почули вчорашнє послання президента. Наскільки я розумію, за останні кілька годин вони домовилися співпрацювати з американськими військовими», – сказала Лівітт на брифінгу для преси.
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заперечив, що Іспанія уклала таку угоду.
«Я категорично це заперечую. Я чув про ці заяви дорогою сюди, і в мене був час ознайомитися з ними та трохи послухати», – сказав Альбарес іспанській радіостанції.
«Позиція іспанського уряду щодо війни на Близькому Сході та бомбардувань Ірану щодо використання наших баз зовсім не змінилася. Тому я категорично та щиро це заперечую. Я не маю уявлення, до чого це може стосуватися або звідки це могло взятися».
- Після відмови Іспанії дозволити американським літакам використовувати спільно керовані військово-морські та авіабази на півдні Іспанії для наступу на Тегеран Трамп виступив із пропозицією про запровадження торговельного ембарго проти Мадрида. Іспанія засудила бомбардування Ірану США та Ізраїлем та назвала їх незаконними.
- Прем’єр Іспанії відповів на погрози Трампа розірвати торговельні відносини. Педро Санчес заявив, що уряд вивчає економічні заходи для протидії впливу конфлікту на іспанців.