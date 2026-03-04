Reuters: США стверджують, що Іспанія погодилась співпрацювати з їхніми військовими, а Іспанія заперечує це

До цього, Дональд Трамп пригрозив припинити торгівлю з Мадридом через його позицію проти американо-ізраїльських ударів по Ірану.

Іспанія погодилася співпрацювати з американськими військовими. Це сталось після того, як Дональд Трамп пригрозив припинити торгівлю з Мадридом через його позицію проти американо-ізраїльських ударів по Ірану.

Як передає Reuters, про це заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт.

«Я думаю, що вони чітко і голосно почули вчорашнє послання президента. Наскільки я розумію, за останні кілька годин вони домовилися співпрацювати з американськими військовими», – сказала Лівітт на брифінгу для преси.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заперечив, що Іспанія уклала таку угоду.

«Я категорично це заперечую. Я чув про ці заяви дорогою сюди, і в мене був час ознайомитися з ними та трохи послухати», – сказав Альбарес іспанській радіостанції.

«Позиція іспанського уряду щодо війни на Близькому Сході та бомбардувань Ірану щодо використання наших баз зовсім не змінилася. Тому я категорично та щиро це заперечую. Я не маю уявлення, до чого це може стосуватися або звідки це могло взятися».