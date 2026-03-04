WSJ: три американські літаки над Кувейтом "дружнім вогнем" міг збити місцевий винищувач

Три американські F-15 над Кувейтом випадково міг збити місцевий винищувач, повідомили джерела Wall Street Journal. Один пілот кувейтського F/A-18 випустив три ракети проти американської авіації, розповіло джерело. Всі три літаки США були збиті, але пілоти і екіпаж успішно катапультувалися.

Інцидент стався після того, як іранський дрон подолав протиповітряну оборону Кувейту і вдарив по тактичному оперативному центру в комерційному порту, внаслідок чого загинули шестеро американський військових. За словами співрозмовника журналістів, кувейтські сили перебували в стані підвищеної боєготовності, коли їхні радари засікли американські літаки, і відкрили по них вогонь.

Американське Центральне командування відмовилось давати коментарі. Збиття літаків все ще розслідують, і офіційні причини можуть змінитися. Другий співрозмовник підкреслив, що зіграти роль могла наземна ППО Кувейту.

Існує ціла система протоколів і технологій, аби уникнути дружнього вогню, але залишається людський фактор.

“Виснаження особового складу – це факт війни, і ми не враховуємо виснаження у своїх розрахунках”, – сказав полковник ВПС у відставці Джон “JV” Венабл.

Він додав: “протягом останніх 30 років ми не мали жодних втрат у боях. Тепер виснаження особового складу цими високотехнологічними системами озброєння, незалежно від того, чи це вогонь по наших силах, чи вогонь противника, показує нам, що нам потрібно більше літаків”.

Що відбувається на Близькому Сході

28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по іранських військових об'єктах, штаб-квартирах і оселях очільників режиму. Загинув верховний аятола Алі Хаменеї та ще десятки іранських керівників. За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. А президент США Дональд Трамп повідомив, що “метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму – жорстокої групи дуже небезпечних людей. Його діяльність безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, нашим військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі".

Іран у відповідь став бити по об'єктах США в ОАЕ, Кувейті, Бахрейні, Катарі. Згодом він атакував дроном британську військову базу на Кіпрі. В Саудівській Аравії КВІР вдарив по посольству США.

Станом на вчора було відомо про загибель шести американських військових у Кувейті. Загальна кількість жертв сягає 1000, більшість людей загинула в Ірані. Крім представників іранського режиму, гинули і цивільні. Також є жертви внаслідок іранських ударів по країнах Перської затоки, зокрема в ОАЕ.

Конфлікт позначився на цінах на нафту й газ: вони рекордно ростуть. Штати обіцяють оприлюднити план стримування цін на енергоресурси.

З 2 березня Ізраїль розпочав наступ на Ліван, де дії угруповання "Хезболла".

Учора Іран атакував американську базу в Бахрейні, Ізраїль вдарив по Бейруту і Тегерану, а США – по ППО і ракетних системах КВІР.

А сьогодні Ізраїль оголосив про нову масштабну хвилю ударів по іранцях.