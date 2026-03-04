Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ГоловнаСвіт

США спільно з армією Еквадору розпочали операцію проти "наркотерористів"

Деталі поки невідомі. 

США спільно з армією Еквадору розпочали операцію проти "наркотерористів"
США і Еквадор почали спільну операцію проти наркотерористів
Фото: скриншот

США та Еквадор 3 березня розпочали спільну операцію проти терористичних організацій. Про це повідомило американське Південне командування в X.

Там назвали операцію потужним прикладом відданості партнерів у Латинській Америці та Карибському регіоні боротьбі проти наркотероризму. Командування опублікувало відео частини операції з залученням вертольотів.

У повідомленні додали, що разом з Еквадром Штати вживають активних дій для протистояння наркотерористав, які давно спричинюють терор, насильство і корупцію по всій півкулі.

"Ми хвалимо чоловіків і жінок Еквадорських збройних сил за непохитну відданість боротьбі, демонстрацію сміливості та рішучість тривалих дій проти наркотерористів у їхній країні", – прокоментував командир Південного командування генерал Френсіс Л. Донаван. 

Міністерство оборони Еквадору повідомило, що працює зі США над "наступальною" операцією, але зазначило, що деталі засекречені, пише NBC News

Операція почалася після того, як у понеділок еквадорський президент Денієль Нобоа анонсував спільні операції зі США та іншими союзниками як частину зусиль "нової фази проти наркотероризму і незаконного видобутку корисних копалин".

Журналісти зазначили, що американські зусилля в зборі розвідданих відіграли роль у ліквідації в Мексиці кримінального боса Немесіо Осегери, відомого як "Ель Менчо". Він був убитий мексиканськими військами. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies