США спільно з армією Еквадору розпочали операцію проти "наркотерористів"

США і Еквадор почали спільну операцію проти наркотерористів

США та Еквадор 3 березня розпочали спільну операцію проти терористичних організацій. Про це повідомило американське Південне командування в X.

Там назвали операцію потужним прикладом відданості партнерів у Латинській Америці та Карибському регіоні боротьбі проти наркотероризму. Командування опублікувало відео частини операції з залученням вертольотів.

У повідомленні додали, що разом з Еквадром Штати вживають активних дій для протистояння наркотерористав, які давно спричинюють терор, насильство і корупцію по всій півкулі.

"Ми хвалимо чоловіків і жінок Еквадорських збройних сил за непохитну відданість боротьбі, демонстрацію сміливості та рішучість тривалих дій проти наркотерористів у їхній країні", – прокоментував командир Південного командування генерал Френсіс Л. Донаван.

On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism.



Міністерство оборони Еквадору повідомило, що працює зі США над "наступальною" операцією, але зазначило, що деталі засекречені, пише NBC News.

Операція почалася після того, як у понеділок еквадорський президент Денієль Нобоа анонсував спільні операції зі США та іншими союзниками як частину зусиль "нової фази проти наркотероризму і незаконного видобутку корисних копалин".

Журналісти зазначили, що американські зусилля в зборі розвідданих відіграли роль у ліквідації в Мексиці кримінального боса Немесіо Осегери, відомого як "Ель Менчо". Він був убитий мексиканськими військами.