Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Білий дім шантажує президентку Венесуели кримінальними справами

Від Делсі Родрігес вимагають дотримуватися вказівок Вашингтона під страхом ув'язнення.

ЗМІ: Білий дім шантажує президентку Венесуели кримінальними справами
Делсі Родрігес
Фото: EPA/UPG

Агенція Reuters з посиланням на власні джерела у Вашингтоні стверджує, що адміністрація Дональда Трампа таємно готує кримінальні звинувачення щодо тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес, яка очолила країну після падіння режиму диктатора Ніколаса Мадуро.

Справи, за якими Родрігес загрожує ув'язнення, стосуються відмивання грошей та корупції, пов'язаних з діяльністю державної нафтової компанії Венесуели. Родрігес можуть інкримінувати залученість до протизаконних дій упродовж періоду з 2021 до 2025 року.

Президентку вже попередили про те, що кримінальні справи проти неї майже готові і вже невдовзі будуть на столі у прокурора Флориди. Від Родрігес вимагають чітко виконувати побажання адміністрації Трампа, щоб уникнути долі Мадуро.

Цікаво, що у своїй промові до Конгресу State of the Union Дональд Трамп відзначав готовність президентки Венесуели до співпраці і називав латиноамериканську державу "новим другом і партнером".

﻿
