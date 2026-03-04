ЗМІ: Білий дім шантажує президентку Венесуели кримінальними справами

Агенція Reuters з посиланням на власні джерела у Вашингтоні стверджує, що адміністрація Дональда Трампа таємно готує кримінальні звинувачення щодо тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес, яка очолила країну після падіння режиму диктатора Ніколаса Мадуро.

Справи, за якими Родрігес загрожує ув'язнення, стосуються відмивання грошей та корупції, пов'язаних з діяльністю державної нафтової компанії Венесуели. Родрігес можуть інкримінувати залученість до протизаконних дій упродовж періоду з 2021 до 2025 року.

Президентку вже попередили про те, що кримінальні справи проти неї майже готові і вже невдовзі будуть на столі у прокурора Флориди. Від Родрігес вимагають чітко виконувати побажання адміністрації Трампа, щоб уникнути долі Мадуро.

Цікаво, що у своїй промові до Конгресу State of the Union Дональд Трамп відзначав готовність президентки Венесуели до співпраці і називав латиноамериканську державу "новим другом і партнером".