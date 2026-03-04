Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
МАГАТЕ не фіксує підвищення рівня радіації в країнах Близького Сходу

Після удару ядерні об'єкти в Ірані не зазнали суттєвих пошкоджень.

МАГАТЕ не фіксує підвищення рівня радіації в країнах Близького Сходу
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після засідання Ради Безпеки ООН щодо ядерної безпеки в Україні в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорк
Фото: EPA/UPG

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не фіксує підвищення рівня радіації в країнах Близького Сходу. Ядерні об’єкти в Ірані не зазнали суттєвих пошкоджень, атомна інфраструктура в інших країнах регіону працює у штатному режимі.

Про це ідеться у заяві МАГАТЕ у соцмережі Х.

У МАГАТЕ зазначають, що перебувають у постійному контакті з національними регуляторами ядерної безпеки країн регіону. "Наразі не зафіксовано підвищення рівня радіації. Атомна електростанція в ОАЕ та дослідницькі реактори в Йорданії та Сирії продовжують працювати в нормальному режимі", – ідеться у повідомленні.

Стабільно функціонує АЕС в Об’єднані Арабські Емірати, а також дослідницькі реактори в Йорданія та Сирія.

Крім того, в агентстві повідомили, що на основі аналізу останніх доступних супутникових знімків не виявлено пошкоджень об’єктів в Ірані, які містять ядерний матеріал. І наголосили, що станом на цей момент ризику радіаційного викиду немає.

﻿
