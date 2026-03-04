Після удару ядерні об'єкти в Ірані не зазнали суттєвих пошкоджень.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після засідання Ради Безпеки ООН щодо ядерної безпеки в Україні в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорк

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не фіксує підвищення рівня радіації в країнах Близького Сходу. Ядерні об’єкти в Ірані не зазнали суттєвих пошкоджень, атомна інфраструктура в інших країнах регіону працює у штатному режимі.

Про це ідеться у заяві МАГАТЕ у соцмережі Х.

У МАГАТЕ зазначають, що перебувають у постійному контакті з національними регуляторами ядерної безпеки країн регіону. "Наразі не зафіксовано підвищення рівня радіації. Атомна електростанція в ОАЕ та дослідницькі реактори в Йорданії та Сирії продовжують працювати в нормальному режимі", – ідеться у повідомленні.

Стабільно функціонує АЕС в Об’єднані Арабські Емірати, а також дослідницькі реактори в Йорданія та Сирія.

Крім того, в агентстві повідомили, що на основі аналізу останніх доступних супутникових знімків не виявлено пошкоджень об’єктів в Ірані, які містять ядерний матеріал. І наголосили, що станом на цей момент ризику радіаційного викиду немає.