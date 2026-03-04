Головне за ніч та ранок середи, 4 березня: атака на потяг, майже 145 боєзіткнень, бойкот відкриття Паралімпійських ігор

Нічна повітряна атака, 144 бойових зіткнення, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, роковини Корюківської трагедії, війна на Близькому Сході.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 144 боєзіткнення, по 25 - на Покровському і Гуляйпільському напрямках.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 980 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 269 500 військових.

У Миколаєві російський "шахед" атакував потяг, постраждав залізничник.

Поїзд був порожнім, він прибув на технічне обслуговування.

У ніч на 4 березня, починаючи з 18:00, Росія атакувала українців 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Била з російських напрямків Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ і окупованого Криму. Близько ста дронів були “шахедами”.

За попередніми даними, знешкодили 129 дронів. Бойова робота йшла на півночі, півдні і сході України. “Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації”, – йдеться у повідомленні Повітряних Сил.

За підрахунками видання The New York Times, війна на Близькому Сході між Іраном з одного боку та США, Ізраїлем і країнами Аравійського півострова з іншого за чотири дні забрала життя майже 900 людей.

787 осіб загинули в Ірані, як повідомив Червоний Півмісяць. Більшість з них є посадовцями та військовими командувачами, які були першочерговими цілями для Вашингтона та Єрусалима.

У Бахрейні офіційно відомо про одного загиблого на нафтовому танкері, у Кувейті були вбиті двоє солдатів та шестеро військовослужбовців США. В Об'єднаних Арабських Еміратах ракетні удари забрали життя трьох людей – іноземних громадян. Кількість жертв у Лівані внаслідок ізраїльських обстрілів інфраструктури терористичного угруповання "Хезболла" сягнула 52 осіб.

В Ізраїлі відомо про 10 жертв війни.

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву до 83-і роковин Корюківської трагедії - знищення села на Чернігівщині нацистськими окупантами та вбивство щонайменше 6700 його жителів.

У МЗС нагадали, що за цим злочином, який довго замовчувався владою Радянського Союзу, стояла угорська 105-та легка дивізія зі Східної окупаційної групи військ, якою командував генерал Алдь-Пап Золтан Йоган.

Під час Нюрнберзького процесу знищення Корюківки за нібито співпрацю з партизанським рухом розглядалося як один з найбільш жахливих випадків масового вбивства цивільного населення. Встановлено, що підрозділи радянських партизан перебували поблизу села, але не втрутилися у дії нацистів, аби надалі використовувати звірства окупантів у своїй пропаганді.

Міністерство подякувало федеральному президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру, який у 2022 році відвідав Корюківку і вшанував пам'ять жертв. Дипломати вважають, що такі кроки в контексті подолання темних сторінок минулого були б доречними і з боку офіційного Будапешта.

Завершення війни в Україні продовжує бути пріоритетом для президента США Дональда Трампа, попри початок масштабних бойових дій на Близькому Сході. Відповідну заяву республіканець зробив під час візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Білого дому.

За словами Трампа, врегулювання російсько-української війни у його списку стоїть "дуже високо", але заважає "величезна ненависть між Путіним і Зеленським, на найвищому рівні, який я бачив у своєму житті".

Президент США визнав, що "іноді звинувачує одного, іноді іншого" у відсутності мирної угоди, але вірить, що "це станеться".

Уже 11 країн бойкотують церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026.

"Вже 11 країн – Канада, Хорватія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща та Україна, разом з ЄС, бойкотують церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026 на офіційному рівні", - йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України в соцмережі Х.

Рішення ухвалюють після того, як Міжнародний паралімпійський комітет дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися під своїми національними прапорами та гімнами на потенційних церемоніях нагородження.

