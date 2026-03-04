Церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026 бойкотують 11 країн

Уже 11 країн бойкотують церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України в соцмережі Х.

"Вже 11 країн – Канада, Хорватія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща та Україна, разом з ЄС, бойкотують церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026 на офіційному рівні", - йдеться в повідомленні.

Рішення було прийнято після того, як Міжнародний паралімпійський комітет дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися під своїми національними прапорами та гімнами на потенційних церемоніях нагородження.

"Дозволити державні символи агресорів на міжнародному спортивному заході є неприйнятним, поки триває повномасштабна війна Росії проти України, яку підтримує Білорусь. Ваша солідарність має значення. Вона посилає чіткий сигнал: спорт має виступати за мир, справедливість та повагу до міжнародного права", - наголосили в МЗС.

