ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ГоловнаСпорт

Церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026 бойкотують 11 країн

Це Канада, Хорватія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща та Україна. 

Церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026 бойкотують 11 країн
Міжнародний паралімпійський комітет
Фото: united24media.com

Уже 11 країн бойкотують церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України в соцмережі Х.

"Вже 11 країн – Канада, Хорватія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща та Україна, разом з ЄС, бойкотують церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026 на офіційному рівні", - йдеться в повідомленні.

Рішення було прийнято після того, як Міжнародний паралімпійський комітет дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися під своїми національними прапорами та гімнами на потенційних церемоніях нагородження.

"Дозволити державні символи агресорів на міжнародному спортивному заході є неприйнятним, поки триває повномасштабна війна Росії проти України, яку підтримує Білорусь. Ваша солідарність має значення. Вона посилає чіткий сигнал: спорт має виступати за мир, справедливість та повагу до міжнародного права", - наголосили в МЗС.

Контекст

  • Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) дозволив шістьом росіянам і чотирьом білорусам взяти участь у Паралімпійських іграх-2026 в Італії під власними прапорами. Це перший випадок з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли одна з двох найвищих міжнародних спортивних організацій прямо дозволила представникам країн-агресорок демонструвати державну символіку на змаганнях. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua.
  • Зимові Паралімпійські ігри-2026 розпочнуться у п'ятницю, 6 березня. Україна виборола на них 25 ліцензій. Нашу країну представлятимуть 35 паралімпійців - 25 атлетів та 10 спортсменів-гайдів. Змагатися українці будуть у чотирьох видах спорту: парабіатлоні, паралижних перегонах, парагірськолижному спорті та парасноубордингу.

 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies