Церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026 бойкотують 11 країн

Уже 11 країн бойкотують церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України в соцмережі Х.
"Вже 11 країн – Канада, Хорватія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща та Україна, разом з ЄС, бойкотують церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026 на офіційному рівні", - йдеться в повідомленні.
Рішення було прийнято після того, як Міжнародний паралімпійський комітет дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися під своїми національними прапорами та гімнами на потенційних церемоніях нагородження.
"Дозволити державні символи агресорів на міжнародному спортивному заході є неприйнятним, поки триває повномасштабна війна Росії проти України, яку підтримує Білорусь. Ваша солідарність має значення. Вона посилає чіткий сигнал: спорт має виступати за мир, справедливість та повагу до міжнародного права", - наголосили в МЗС.
Контекст
- Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) дозволив шістьом росіянам і чотирьом білорусам взяти участь у Паралімпійських іграх-2026 в Італії під власними прапорами. Це перший випадок з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли одна з двох найвищих міжнародних спортивних організацій прямо дозволила представникам країн-агресорок демонструвати державну символіку на змаганнях. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua.
- Зимові Паралімпійські ігри-2026 розпочнуться у п'ятницю, 6 березня. Україна виборола на них 25 ліцензій. Нашу країну представлятимуть 35 паралімпійців - 25 атлетів та 10 спортсменів-гайдів. Змагатися українці будуть у чотирьох видах спорту: парабіатлоні, паралижних перегонах, парагірськолижному спорті та парасноубордингу.