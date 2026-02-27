Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Міністр спорту пов'язав відсутність медалей на зимових Олімпійських іграх з кліматичними умовами і станом інфраструктури

Однак спортсмени боролися гідно, зазначив він. 

Міністр спорту пов'язав відсутність медалей на зимових Олімпійських іграх з кліматичними умовами і станом інфраструктури
Матвій Бідний
Фото: скриншот

Відсутність медалей в української збірної на цьогорічних зимових Олімпійських іграх, що пройшли в Мілані та Кортіні, є “болісним сигналом” того, що стара система управління спортом вичерпала себе і потребує глибокого оновлення. Таку думку міністр молоді і спорту Матвій Бідний озвучив під час години запитань до уряду, стало відомо з трансляції.

Він нагадав, що на останніх зимових іграх до повномасштабної війни Україна здобула всього одну, срібну медаль. Бідний вважає, що українські кліматичні умови і стан інфраструктури ускладнюють розвиток зимових видів спорту.

Однак українські спортсмени “боролися гідно”.

“Команда налічувала 46 спортсменів в 11 видах спорту. Ми здобули рекордні для України 46 олімпійських ліцензій”, – сказав Бідний.

Спортсмени вісім разів потрапили до топдесять. В санному спорті зібрна посіла шосте місце, що є найкращим результатом за всі роки.

Бідний додав, що Україні треба система, що “вирощуватиме олімпійців”. 

На Паралімпійських іграх виступлять 25 атлетів-паралімпійців і десять гайдів (супроводжують спортсменів із порушеннями зору). 

