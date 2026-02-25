Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Спорт

Біатлоністка Меркушина про вплив родини на кар’єру: «Без них цього шляху просто не було б»

Українка походить з родини біатлоністів.

Олександра Меркушина з батьком і тренером Олегом.
Олександра Меркушина з батьком і тренером Олегом.
Фото: instagram.com/merkushyna.olks

Українська біатлоністка Олександра Меркушина в інтерв’ю LB.ua розповіла, яке місце в її житті займає родина. 

«Підтримка рідних — це мій головний ресурс. Вони розділяють зі мною і перемоги, і поразки. Усі свої успіхи я завжди ділю з ними. Без них цього шляху просто не було б», — наголосила Олександра Меркушина.

Вона також додала, що відчувала підтримку українських уболівальників під час Олімпіади-2026.

«Мені було дуже приємно бачити підтримку в соцмережах. Особливо в Threads — мене багато позначали, писали теплі слова. Це дуже заряджало», — розповіла біатлоністка.

Водночас Олександра пояснила, що соцмережі не заважають їй тренуватися й виступати.

«Я веду блог, бо мені це подобається. Ще з дитинства знімала відео. Для мене це природно. Зараз блог відкриває для мене нові можливості — і як для спортсменки, і як для інфлюенсерки. Я вважаю, що за соцмережами майбутнє.При цьому я вмію делегувати: у мене є помічник, тому я можу зосередитися на спорті», — підсумувала українська біатлоністка.

Нагадаємо, Олександра Меркушина походить з родини біатлоністів. Мати Ірина Меркушина — срібна призерка чемпіонату світу, учасниця Олімпіади-1998, батько Олег Меркушин — тренер Олександри і її сестри Анастасії, яка теж виступає на найвищому рівні. 

﻿
